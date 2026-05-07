Le S&P 500 a atteint un nouveau record à 7 350 points – Récap de la nuit du 6 au 7 mai 2026

Les marchés américains explosent, portés par un nouveau record du S&P 500 et un afflux massif de capital. En parallèle, la régulation crypto progresse à Washington, tandis qu’un hack frappe 1inch et que les géants de la tech surfent sur la vague IA.

le 7 mai 2026 à 8:45.

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Le S&P 500 a atteint un nouveau record à 7 350 points – Récap de la nuit du 6 au 7 mai 2026

Les marchés américains en ébullition

Le S&P 500 a atteint un nouveau record à 7 350 points, tandis que le marché boursier américain a gagné près de 1 000 milliards de dollars en une journée.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte d’intégration croissante entre crypto et finance traditionnelle, illustrée par Kraken Pro qui permet désormais de trader indices, matières premières et Forex depuis un même compte.

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Régulation crypto : la Maison-Blanche accélère

La Maison-Blanche vise le 4 juillet pour l’adoption du Clarity Act, selon le conseiller Patrick Witt. Le texte, sujet à débat sur les rendements des stablecoins, aurait trouvé un compromis.

Parallèlement, un conseiller présidentiel a annoncé une prochaine mise à jour sur la réserve de Bitcoin américaine, tandis que Morgan Stanley et le CME se préparent à renforcer leur exposition au BTC.

Affaires et enquêtes

Le FBI a inculpé 30 personnes pour leur participation à un réseau mondial de délit d’initié, ayant généré des dizaines de millions de dollars de profits illégaux.

Tokenisation et actifs réels

Les actions publiques représentent désormais plus de 70 % de la capitalisation des RWA (actifs du monde réel), d’après un rapport de CoinGecko. Le secteur continue de croître, soutenu par la tokenisation d’actifs sur Solana et l’essor de partenariats comme celui entre Aster et World Liberty Financial.

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