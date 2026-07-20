FTX prépare un nouveau versement de 900 millions de dollars à ses créanciers

FTX poursuit le remboursement de ses anciens clients. À partir du 31 juillet, la plateforme en faillite distribuera près de 900 millions de dollars supplémentaires à ses créanciers, portant le total des fonds restitués à près de 10 milliards de dollars depuis le début du processus en 2025.

FTX enclenche une cinquième vague de remboursements

FTX va distribuer environ 900 millions de dollars à ses créanciers à partir du 31 juillet, selon une annonce publiée vendredi par la succession en faillite.

Il s’agit de la cinquième vague de paiements orchestrée par l’ancienne plateforme de Sam Bankman-Fried depuis le lancement des remboursements en 2025. En mars dernier, FTX avait déjà versé 2,2 milliards de dollars à ses créanciers. Au total, la succession a désormais restitué près de 10 milliards de dollars aux ayants droit.

Next FTX Distribution on 31 Jul 26 ~ $600m will be distributed Record date: 16 June 26 45 jurisdictions are still restricted including China, Egypt, Russia pic.twitter.com/kfglFhakYQ — Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) July 13, 2026

Les fonds seront versés dans un délai de trois jours ouvrés à partir du 31 juillet, via les prestataires BitGo, Kraken et Payoneer. Les bénéficiaires concernés relèvent des classes dites « Convenience » et « Non-Convenience » du plan de faillite Chapter 11.

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Petits porteurs et grosses créances : deux catégories distinctes

La classe « Convenience » regroupe la grande majorité des créanciers de FTX, à savoir les traders particuliers et les détenteurs de petites créances. La classe « Non-Convenience » concerne à l’inverse les réclamations plus importantes ou plus complexes, souvent portées par des acteurs institutionnels.

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Selon les modalités du plan, la succession de FTX cherche à rembourser les créanciers retail entre 118 % et 142 % de la valeur de leurs avoirs au moment de l’effondrement de l’exchange en novembre 2022. Une performance qui reste critiquée par une partie des victimes, qui reprochent à l’estate de rembourser en dollars plutôt qu’en cryptomonnaies. Ces dernières ont largement pris de la valeur depuis la chute de la plateforme, avec un Bitcoin qui a dépassé les 126 000 dollars en octobre 2025.

Les à-côtés du dossier FTX toujours actifs

Le remboursement des créanciers n’est qu’une facette du dossier. En mai dernier, le cabinet d’avocats californien Fenwick & West, ancien conseil juridique principal de FTX US, a accepté de verser 54 millions de dollars pour solder les accusations de complicité passive dans la fraude orchestrée par Sam Bankman-Fried.

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Par ailleurs, la question des participations manquées par FTX dans plusieurs pépites technologiques revient régulièrement dans l’actualité. L’ancienne plateforme avait misé très tôt sur des startups comme Cursor ou Anthropic, dont les valorisations ont explosé depuis. Autant de plus-values potentielles évaporées pour les créanciers

Pour Sam Bankman-Fried, condamné à 25 ans de prison, la partie judiciaire semble close depuis qu’il a renoncé à demander un nouveau procès en avril dernier. Reste désormais à finaliser les prochaines vagues de distribution pour solder définitivement le passif de l’un des plus gros scandales de l’histoire des cryptomonnaies.

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Source : The Block

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