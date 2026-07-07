Finary s'ouvre les portes de l'Europe grâce à son agrément MiCA

À son tour, la startup Finary a décroché son agrément MiCA auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Retour sur cette étape cruciale pour le spécialiste de la gestion financière.

le 7 juillet 2026 à 16:00.

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Vincent Maire

Finary s'ouvre les portes de l'Europe grâce à son agrément MiCA

Finary décroche son agrément MiCA

Alors que la période de tolérance vis-à-vis du règlement MiCA pour les entreprises déjà régulées localement a touché à sa fin la semaine dernière, les acteurs sans licence n’ont désormais plus d’autre choix que de décrocher leur agrément au niveau européen pour continuer d’exercer leur activité.

Dans ce contexte, les annonces se succèdent, soit pour un retrait du marché, à l’image de Binance, soit pour des obtentions de licence. Ainsi, c’est le cas de la startup Finary, qui a déclaré ce mardi avoir décroché son agrément MiCA.

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Historiquement, l’entreprise lancée en 2021 tire sa force de son outil de gestion de budget, permettant de scanner vos dépenses inutiles et de centraliser la vision de votre patrimoine. Depuis 2024, Finary propose un contrat d’assurance-vie en partenariat avec Generali, tandis que l’achat de cryptomonnaies est possible sur la plateforme depuis 2023. Ainsi, c’est ce service qui nécessitait un agrément MiCA, alors que Finary avait déjà le statut de PSAN depuis 2022.

Mounir Laggoune, le cofondateur de Finary, qualifie cette étape de l'agrément MiCA comme un jalon important :

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L’agrément MiCA est un nouveau jalon important pour Finary. Son obtention est le fruit d’un travail acharné de nos équipes afin de répondre aux exigences de l’AMF et l’ACPR. Grâce à celui-ci, nos clients ont la certitude d’investir sur une plateforme adoubée par des régulateurs de premier plan. Les annonces récentes prouvent que seuls les acteurs les plus solides peuvent prétendre à ce sésame. Les clients des plateformes n’ayant pas obtenus MiCA peuvent se retourner vers Finary. Avec plus de 500 M€ de cryptomonnaies échangées depuis le lancement de notre offre, nous offrons une alternative de premier choix. Par ailleurs, nous sommes la seule plateforme combinant l’accès aux cryptomonnaies et l’assurance-vie, le suivi du patrimoine, de ses objectifs financiers et de son budget.

👉 Dans l'actualité également — Ripple (XRP) décroche son agrément complet MiCA

À ce jour, Finary revendique déjà plus d’un million d’utilisateurs, tandis que sa chaîne YouTube totalise 10 millions de vues par mois. D’ici la fin de l’année, notons aussi que l’entreprise devrait lancer son offre de Plan d’épargne en action (PEA), grâce à son agrément d’Entreprise d’Investissement obtenu en début d’année auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la Banque de France.

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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