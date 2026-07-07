Un Bitcoin à 150 000 dollars d'ici la fin de l'année ? Cette société maintient son « objectif ambitieux »

Malgré des performances désastreuses au cours des derniers mois, le Bitcoin pourrait encore atteindre un nouveau record historique d’ici la fin de l’année. C’est en tout cas l’avis des analystes de cette banque d'investissement qui viennent de réaffirmer leur « objectif ambitieux » à 150 000 dollars.

Bernstein confirme son « objectif ambitieux » pour le Bitcoin

Quand le Bitcoin s'inscrit durablement à la baisse certains se concentrent un peu trop sur la chute, alors que d'autres se projettent déjà dans la perspective du rebond qui doit suivre. Mais encore faut-il obtenir la validation du point bas de cycle nécessaire afin de véritablement enclencher ce retour haussier tant espéré.

Un scénario que viennent de valider une nouvelle fois les analystes de la banque d'investissement Bernstein, alors que le cours du BTC tente actuellement de s'extraire de la zone des 60 000 dollars sous laquelle il a violemment chuté à la fin du mois de juin.

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Baisse du Bitcoin depuis son dernier sommet historique

En effet, le Bitcoin n'est clairement pas au mieux de sa forme actuellement, suite à un drawdown qui a divisé son prix par deux depuis son dernier sommet historique du mois d'octobre aux alentours des 124 000 dollars.

Mais cette baisse de 50 % reste toutefois très acceptable, au regard des effondrements enregistrés lors des précédents bear markets, comme ne manquent pas de le rappeler les analystes de Bernstein.

Toutes les corrections enclenchées sur le marché des cryptomonnaies sont douloureuses, mais celle-ci apparaît comme plutôt rassurante. Le marché des cryptomonnaies donne le sentiment de gagner en maturité, et nous restons optimistes pour le Bitcoin sur le long terme. Bernstein

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Un BTC en hausse de 140 % d'ici la fin de l'année ?

Une maturité du marché crypto qui s'accompagne de chutes moins brutales et importantes, mais également d'un étalement de ses performances haussières sur des périodes plus longues. Pourtant, cela ne semble pas freiner les perspectives des analystes de Bernstein qui viennent de confirmer leur objectif de 150 000 dollars... d'ici la fin de l'année.

Un montant que ces derniers se retrouvent obligés de défendre, compte tenu du contexte actuel. Cela tout en précisant quand même que les signes de reprise attendus sont toujours absents, notamment du côté de la liquidité nécessaire récemment estimée à 1 000 milliards de dollars au minimum par le fondateur de la structure d'analyse CryptoQuant.

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Nous reconnaissons que notre objectif de 150 000 dollars d'ici fin 2026 peut paraître ambitieux dans le contexte actuel de correction du marché. Toutefois, nous pensons que le cycle du Bitcoin finira par enclencher un retournement et nous continuons de surveiller les flux de capitaux en direction du BTC afin d'y déceler des signes de reprise. Bernstein

Mais un autre moteur pourrait également soutenir ce scénario, avec l'adoption du cadre réglementaire américain dédié au marché crypto CLARITY Act qui a toujours - ou seulement selon les avis - 50 % de chances de passer avant la fin de l'année. De quoi alimenter « une plus grande liquidité du marché ainsi qu'une adoption institutionnelle accrue ».

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Source : Bernstein

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