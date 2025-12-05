700 millions d’euros – Europol démantèle un réseau géant de fraude aux cryptomonnaies

L’agence européenne Europol vient d’annoncer le démantèlement d’un vaste réseau de fraude, qui aurait permis de blanchir 700 millions d’euros en cryptomonnaies. Ses activités ciblaient des particuliers en leur faisant miroiter des investissements lucratifs dans le secteur des actifs numériques.

Europol démantèle un réseau lié aux cryptomonnaies

Selon le communiqué d’Europol, le réseau était présent dans plusieurs juridictions. Ses actions criminelles étaient variées, il aurait notamment permis de blanchir des centaines de millions d’euros en cryptomonnaies :

Les dernières actions d’une vaste opération internationale ont permis de démanteler avec succès un réseau de fraude et de blanchiment de cryptomonnaies à grande échelle, qui avait blanchi plus de 700 millions d’euros.

💡 Le guide complet pour sécuriser et protéger vos cryptomonnaies

L’agence européenne explique que l’enquête portait initialement sur une plateforme illégale. Les investigations ont ensuite permis de mettre à jour un réseau très organisé. L’enquête a ainsi duré plusieurs années :

Ces actions, menées le mois dernier et plus tôt cette semaine, marquent l’aboutissement de plusieurs années d’enquête et la perturbation effective d’une opération criminelle qui s’étendait à travers l’Europe et au-delà.

La semaine dernière, Europol a annoncé le démantèlement du mixeur de cryptomonnaies Cryptomixer. L’opération avait débouché sur la saisie de 25 millions d’euros en Bitcoin.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Call centers frauduleux et promesses d’investissement

Le mode opératoire du réseau, que nous avons décrit plusieurs fois dans nos alertes, permettait d’attirer des investisseurs avec des promesses d’enrichissement. C’est une véritable entreprise de l’arnaque qui était mise en place par les malfaiteurs :

Les victimes étaient contactées à plusieurs reprises par des centres d’appels criminels, où les interlocuteurs utilisaient l’ingénierie sociale pour les pousser à effectuer d’autres paiements en leur montrant des rendements gonflés sur de fausses plateformes de trading.

👉 Notre guide – Victime d’une arnaque aux cryptomonnaies : que pouvez-vous faire ?

Selon Europol, le réseau mis à jour s’étend dans toute l’Europe, avec des ramifications intercontinentales. L’opération de démantèlement a donc été complexe. Initiée à la fin du mois d’octobre 2025, elle a requis la coordination des forces de l’ordre de Chypre, d’Allemagne et d’Espagne, sur requête des autorités françaises et belges.

Ces dernières actions ont permis de saisir 415 000 euros en cryptomonnaies, 800 000 euros sur des comptes bancaires et 300 000 euros en espèces. Des appareils numériques et des montres de luxe ont également été saisis.

Action massive contre les faux endorsements de célébrités

Nous les avons décrites plusieurs fois au fil des ans : les fausses publicités utilisant l’image de politiciens, de responsables d’entreprises, de sportifs ou d’autres célébrités se sont multipliées. Europol a donc frappé le réseau de sites affiliés qui permettait la publication de ces articles frauduleux.

Ces dernières années, des publicités trompeuses usurpant l’identité de médias réputés, de célébrités et de responsables politiques – souvent au moyen de vidéos deepfake – ont constitué un défi majeur à l’échelle mondiale.

🌐 Dans l’actualité – Explosion des fuites de données en France : les investisseurs crypto sont-ils en danger ?

En France, la gendarmerie nationale a pris en charge l’enquête, en particulier l’unité nationale cyber. Ce coup de filet vient mettre un frein à un réseau particulièrement visible en Europe. Cela montre également la progression des techniques des forces de l'ordre, qui sont désormais adaptées aux nouvelles techniques de fraude.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Source & illustration : Europol

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.