ETF Ethereum et Solana : Morgan Stanley déclenche une guerre des frais après son offensive sur Bitcoin

Morgan Stanley a dévoilé les frais de ses projets d’ETF Ethereum et Solana dans 2 dossiers amendés auprès de la SEC. La banque reprend le tarif de 0,14 % appliqué à son ETP Bitcoin depuis avril, tout en ajoutant du staking pour concurrencer les produits de BlackRock, Grayscale et Franklin Templeton.

Morgan Stanley reprend la stratégie tarifaire de son ETP Bitcoin pour Solana et Ethereum

Depuis l’arrivée des ETF Bitcoin spot aux États-Unis au mois de janvier 2024, le marché des produits crypto cotés s’est étendu à XRP, Dogecoin, d'autres cryptos, mais surtout à Solana et Ethereum, puis à des fonds intégrant le staking d’ETH.

BlackRock domine largement le marché des ETF Bitcoin spot avec 48 milliards de dollars détenus par l'iShares Bitcoin Trust (IBIT), mais la concurrence est plus fragmentée sur les autres cryptomonnaies, notamment grâce à la guerre de frais que les émetteurs combattent.

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Le nouvel ETF Ethereum avec staking de BlackRock affiche 0,25 % de frais annuels, mais une remise ramène temporairement son tarif à 0,12 % sur ses 2,5 premiers milliards de dollars d’actifs géré par l'entreprise.

Morgan Stanley est entrée sur le marché au mois d'avril 2026 avec le Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) et un tarif annuel de 0,14 %, alors présenté par la banque comme le plus bas parmi les fonds Bitcoin américains, ce qui lui a permis de se différencier malgré une arrivée plus de 2 ans après celle de BlackRock.

Aujourd'hui, le MSBT accumule 280 millions de dollars de BTC sous gestion, lui permettant de se positionner à la 11e place des ETF Bitcoin, devant le BTCW de WisdomTree et le DEFI de Hashdex.

Cette semaine, Morgan Stanley annonce qu'il continuera son combat contre les géants de la finance déjà populaires sur le marché en s'attaquant à Ethereum et Solana.

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2 projets d’ETF Ethereum et Solana avec les frais les plus bas du marché

Le 18 juin, Morgan Stanley a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des versions amendées de ses dossiers relatifs au Morgan Stanley Ethereum Trust et au Morgan Stanley Solana Trust. Si leur lancement est autorisé, les deux produits seraient cotés sur le NYSE Arca sous les tickers MSSE et MSOL.

Les documents indiquent que leurs frais annuels seraient fixés à 0,14 %, inférieurs aux 0,15 % facturés par le fonds Ethereum de Grayscale et aux 0,19 % du fonds Solana de Franklin Templeton. BlackRock et Franklin Templeton proposent toutefois des frais réduits, voire nuls, jusqu’à un certain montant d’actifs sous gestion. Une fois ces offres promotionnelles expirées, Morgan Stanley pourrait donc devenir l’émetteur le moins cher sur ces segments.

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Morgan Stanley prévoit également de staker une part variable des ETH et des SOL détenus par les fonds. Figment, Galaxy Blockchain Infrastructure et Coinbase Canada pourraient intervenir comme prestataires de staking. Le gestionnaire prévoit de reverser 95 % des récompenses générées aux investisseurs, ce qui pourrait compenser une partie, voire la totalité ou plus, des frais trimestriels selon les rendements obtenus.

Si les 2 produits sont approuvés par la SEC, Morgan Stanley reproduirait presque à l’identique sa stratégie adoptée pour Bitcoin : arriver plus tard sur le marché, puis concurrencer les émetteurs déjà établis avec des frais inférieurs aux standards du secteur. Reste à savoir si cette offensive déclenchera une baisse durable des frais ou se limitera à une nouvelle multiplication d’exonérations temporaires.

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Source : MSSE, MSOL

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