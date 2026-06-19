Voici pourquoi les prix des produits Apple vont encore augmenter, selon Tim Cook

Apple s'apprête à augmenter les prix de ses produits pour compenser l'explosion des coûts des puces mémoire et du stockage. Des ajustements pourraient intervenir avant même le lancement de l'iPhone 18 en septembre.

Une flambée des prix mémoire alimentée par la demande de l'IA

Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, le PDG Tim Cook a reconnu que la situation était devenue intenable pour le groupe, qui tentait jusqu'ici de protéger ses clients des hausses répercutées par ses fournisseurs.

À l'origine de cette situation, on trouve une demande massive en puces DRAM (mémoire) et NAND (stockage) provenant des entreprises d'intelligence artificielle. Depuis l'an dernier, lorsque Google, Microsoft, Meta et Amazon ont annoncé de fortes hausses de leurs budgets d'investissement, les prix de ces deux types de composants ont quadruplé. Et la tendance pourrait se poursuivre.

Tim Cook a particulièrement insisté sur le marché de la DRAM, pointant les volumes croissants alloués à la mémoire à large bande passante ("high-bandwidth memory"), utilisée par les serveurs d'IA. Selon lui, l'offre disponible pour les produits grand public diminue alors même que la demande des consommateurs reste forte.

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Le marché de la DRAM est dominé par trois acteurs : Samsung, SK Hynix et Micron, auxquels s'ajoutent Kioxia et Sandisk pour le NAND. Leurs valorisations boursières ont explosé sur les douze derniers mois : Micron et SK Hynix ont vu leurs actions progresser de plus de 800 %, tandis que Kioxia et Sandisk ont bondi de 4 600 %.

Pour répondre à la demande, les fabricants de mémoire investissent dans de nouvelles usines. Morgan Stanley prévoit une hausse de 30 % de la capacité de production de DRAM d'ici 2027. Mais comme les fournisseurs privilégient la mémoire spécialisée pour l'IA, l'offre destinée à l'électronique grand public pourrait accuser un déficit allant jusqu'à 15 % par rapport à la demande, selon la même source.

Apple coincée entre ses marges et ses fournisseurs

Selon les estimations de TechInsights, répercuter intégralement la hausse des coûts sur les consommateurs tout en préservant ses marges ajouterait environ 270 dollars au prix du prochain iPhone Pro. Morgan Stanley évalue de son côté à 15 % la hausse moyenne des prix des smartphones et PC aux États-Unis cette année. Apple n'est par ailleurs pas la seule : d'autres fabricants comme HP, Dell et Nintendo ont augmenté les coûts.

La situation est d'autant plus délicate pour Apple que ses besoins en DRAM augmentent, notamment pour soutenir de nouvelles fonctionnalités d'IA... Dont une version remaniée de Siri annoncée récemment. L'arrivée de concurrents qui explosent en quelques mois n'aide par ailleurs pas le géant de la Tech à peser de tout son poids sur le marché.

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Tim Cook a cependant confirmé qu'Apple était disposée à utiliser sa trésorerie pour soutenir l'augmentation de l'offre. Il a par ailleurs qualifié cette flambée des prix d'événement exceptionnel, la comparant à "une inondation centennale", du jamais-vu en quarante ans de carrière dans la chaîne d'approvisionnement électronique.

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Source : Wall Street Journal

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