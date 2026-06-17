Bras de fer Anthropic-Trump : des négociations en cours pour remettre en ligne les modèles

Un bras de fer oppose Anthropic à l'administration Trump depuis vendredi dernier. Deux des modèles phares de la startup ont été retirés de l'accès public sur instruction des autorités fédérales américaines. La situation peut-elle se débloquer ?

Pression gouvernementale et mise hors ligne de certains modèles d’Anthropic

L’affaire a commencé lorsque des chercheurs d'Amazon ont découvert une méthode permettant de contourner les protections de Fable 5, le dernier modèle grand public d'Anthropic. Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a personnellement informé des responsables de l'administration, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent, alertant sur le sérieux de la faille.

En réponse, l'administration Trump a interdit aux gouvernements étrangers, aux entreprises et à de nombreux particuliers d'accéder à Fable 5. Face à cette injonction, Anthropic a choisi vendredi dernier de couper l'accès à l'ensemble de ses utilisateurs. La même mesure a été appliquée à Mythos 5, le fleuron surpuissant de l’entreprise, qui inquiète les sociétés de la Tech. Il est en effet capable de mener des cyberattaques d'envergure, ce qui préoccupe les responsables de la Maison-Blanche.

👉 Est-il possible d'acheter des actions Anthropic (Claude) ?

Jamais une entreprise d'IA de premier rang n'avait retiré ses modèles à la suite d'une intervention gouvernementale liée à des préoccupations de sécurité. Alors que la question des IA décentralisée revient sur le devant de la scène, pour Anthropic, l’urgence est de trouver une voie de sortie avec l’administration Trump.

Des négociations en cours pour trouver un compromis

Des discussions se poursuivent depuis lundi entre Anthropic et les autorités fédérales, notamment le département du Commerce et le directeur national de la cybersécurité, Sean Cairncross. Du côté d'Anthropic, des cadres plaident la cause de l’entreprise : le chercheur en sécurité Nicholas Carlini, Logan Graham, qui dirige l'équipe d'évaluation des risques des modèles, et Dave Orr, responsable des garde-fous des modèles.

Dans ses premiers commentaires publics depuis vendredi, Anthropic a indiqué que les deux parties travaillent activement à une résolution rapide, dans le cadre d'un objectif commun de protection des infrastructures critiques américaines. La startup avait toutefois estimé, dès vendredi, que les vulnérabilités signalées étaient relativement simples et qu'elle avait largement collaboré avec le gouvernement avant la mise en ligne du modèle.

👉 Dans l'actu - SpaceX profite de sa récente IPO pour racheter la startup Cursor valorisée à 60 milliards de dollars

Selon le Wall Street Journal, certains responsables de l'administration exigeraient qu'Anthropic reconnaisse publiquement que le déploiement de Fable et sa communication avec la Maison-Blanche auraient pu être mieux gérés. La pression est forte des deux côtés : Anthropic, valorisée à 965 milliards de dollars et en route vers une introduction en bourse, ne peut pas se permettre une coupure prolongée de ses modèles phares.

Suite à cette affaire, les modèles d’IA décentralisés ont connu un regain d’intérêt. Le TAO, la cryptomonnaie associé au protocole Bittensor, affiche ainsi une hausse de 22,7% sur la semaine.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Wall Street Journal

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.