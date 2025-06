La société sans espèces rêvée par certains mise à mal dans la réalité – La crypto comme alternative ?

La Suède et la Norvège, pays qui vantaient la transition vers le « tout numérique », font aujourd'hui marche arrière. Face aux conflits et aux tensions géopolitiques, l'argent liquide semble impossible à remplacer. Certains, comme Vitalik Buterin, pensent que les cryptos pourraient pourtant assumer ce rôle. Mais est-ce réaliste ?

Une société sans argent liquide : progrès ou mirage ?

L'utopie d'une société basée sur un système de paiement strictement numérique est l'un des principaux enjeux du moment au sein de l'Union européenne. Souveraineté monétaire européenne, inclusion financière, accessibilité, lutte contre le blanchiment d'argent… les arguments en faveur d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) - car là est le véritable objectif de l'Union européenne - sont nombreux, et ce sont précisément ceux qui sont utilisés comme argument d'opposition à l'argent liquide.

D'ailleurs, de nombreuses banques commerciales se basent sur ces mêmes arguments pour plafonner les retraits d'espèces. Les témoignages de particuliers se retrouvant dans l'obligation de justifier un retrait au guichet de plus de 1 000 euros sont aujourd'hui légion.

Pourquoi s'embêter avec du papier que personne n'utilise ? C'est la question que s'est posée la Suède. En 2018, il y a donc 7 ans, un ancien vice-gouverneur de la banque centrale affirmait que la Suède fonctionnerait sans argent liquide d'ici 2025. Dans les faits, il convient d'admettre que le liquide a été relégué au second plan : il ne couvre plus que 10 % des achats dans le pays scandinave.

🔎 L'épargne en Bitcoin est-elle une meilleure alternative à celle en euros ?

Mais c'était sans compter sur le retour des tensions géopolitiques à l'international. Face aux crises actuelles et aux conflits, les autorités suédoises ont envoyé à chaque foyer une brochure intitulée « En cas de crise ou de guerre » invitant les habitants à conserver suffisamment d'espèces pour une semaine.

Des mesures doivent être prises pour renforcer la résilience et réduire l'exclusion, afin que chacun puisse effectuer des paiements, même en cas de crise ou de guerre. Banque centrale suédoise

D'ailleurs, l'actualité récente nous a prouvé que l'argent liquide, indépendant d'Internet et des réseaux, devient rapidement l'option n°1 - pour ne pas dire la seule - pour réaliser des paiements en cas de coupure de courant. Le 28 avril dernier, l'Espagne et une partie du Portugal se sont retrouvés privés d'électricité après une perte de 15 gigawatts de production sur le réseau national espagnol, et ce en l'espace de quelques secondes.

Une fois la nuit tombée, les habitants de Madrid se retrouvaient pour acheter des bougies dans la rue afin de s'éclairer

La raison derrière ce blackout est encore inconnue, et l'enquête devrait encore durer plusieurs mois. Quoi qu'il en soit, ce dernier a mis en exergue la vulnérabilité d'une société fortement dépendante des systèmes numériques, notamment en matière de paiements. Face à l'impossibilité d'utiliser les cartes bancaires ou les applications mobiles, la population s'est rapidement tournée vers l'argent liquide. Ainsi, des files d'attente se sont formées devant les distributeurs de billets encore fonctionnels.

La Suède l'a bien compris, tout comme la Norvège, son voisin direct. Jusqu'ici leaders dans le passage au « tout numérique », les 2 pays nordiques ont finalement rétropédalé : les commerçants refusant les paiements en espèces sont désormais sanctionnés, et les banques centrales font pression pour que les acteurs du privé continuent d'accepter le liquide. Et, dans le même temps, ils encouragent leurs habitants à en avoir en permanence à disposition.

Si plus personne ne paie en espèces et que plus aucun commerçant ne les accepte, alors les espèces ne constitueront plus une solution d'urgence réelle lorsqu'une crise surviendra. Emilie Mehl, ancienne ministre norvégienne de la Justice et des situations d'urgence

Plus récemment, en France, des anarchistes d'ultra-gauche ont revendiqué des actes de sabotage dans le Var et les Alpes-Maritimes afin de « priver de courant les centres de recherche et les usines de Thales Alenia Space, ses dizaines de sous-traitants, les start-up de la French Tech qui s'imaginent à l'abri, l'aéroport et tous les autres établissements industriels, militaires et technologiques de la zone ».

Les hôpitaux, les crématoriums et les transports en commun ont connu des perturbations, mais des générateurs ont pu prendre le relais. L'impact n'est donc pas comparable au blackout connu par l'Espagne et le Portugal, mais ces incidents rappellent que personne n'est à l'abri de se retrouver, du jour au lendemain, sans courant - et donc sans moyen de paiement, à moins de disposer de liquide.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Ethereum comme alternative à l'argent liquide ?

Figure emblématique de la crypto, Vitalik Buterin, cofondateur de la blockchain Ethereum, a justement réagi à propos de la marche arrière de la Suède. « Les pays nordiques reviennent sur leur initiative de société sans argent liquide, car leur mise en œuvre centralisée du concept s'avère trop fragile. L'argent liquide se révèle finalement nécessaire comme solution de secours, » souligne-t-il.

Pointant du doigt le système bancaire centralisé, Vitalik affirme qu'Ethereum pourrait jouer ce rôle, à condition que l'écosystème atteigne une résilience et un certain respect de la vie privée, l'un de ses chevaux de bataille de ces derniers temps. Un pan de la vie moderne sérieusement mis à mal par la croissance de l'intelligence artificielle, mais c'est un autre sujet.

🥇 Envie d'acheter de l'Ether ? Voici les meilleures plateformes crypto pour se procurer de l'ETH

Ainsi, selon lui, si l'on se projette un peu, le liquide pourrait entièrement être remplacé par l'ETH à condition que le réseau Ethereum soit plus confidentiel, notamment via les preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKP), et, surtout, que ces échanges puissent avoir lieu sans connexion Internet. Cela passerait par des appareils physiques inviolables et des transactions résistant au principe de la double dépense. Ce que « nous savons fondamentalement faire, » assure Vitalik :

@rohangrey has done a lot of deep thought in this direction. We basically know how to do it, but with the limitation that any solution depends on trusted hardware and/or post hoc enforcement against double-spenders. — vitalik.eth (@VitalikButerin) May 25, 2025

Autrement dit, nous sommes encore loin du compte. D'ailleurs, appareil physique hors ligne ou pas, ce dernier dépendra par définition de sa capacité à rester allumé - hors, si pas d'électricité, pas de batterie. Le papier, lui, n'a pas ces contraintes, et c'est pourquoi il est plébiscité en temps de crise.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Bitcoin, une résilience encore théorique

Le Bitcoin quant à lui, qui ne dispose pas de porte-parole officiel, a été spécifiquement créé pour des échanges pair à pair. Aujourd'hui, il n'est que très peu utilisé à cet effet, bien que certains individus puissent s'en servir via le Lightning Network par exemple, et ce particulièrement dans les pays dont la devise s'est effondrée (Venezuela, Zimbabwe, etc.), ou dans lesquels la population présente un faible taux de bancarisation (notamment en Afrique subsaharienne).

Pourcentages de transactions en Bitcoin par montants – Les petits échanges demeurent marginaux

Globalement, l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie d'échange a encore du chemin à faire. Le BTC est aujourd'hui largement adopté en tant qu'actif spéculatif, le fait qu'il supplante des monnaies en cas de crise semble peu probable en l'état actuel des choses. Soulignons que des solutions se développent afin d'assurer une grande résilience du Bitcoin, par exemple avec Blockstream Satellite, qui permet d'échanger du BTC sans connexion Internet, bien que le ticket d'entrée soit onéreux.

✍️ Le chemin restant à parcourir pour l'adoption du Bitcoin : le cas de l'Argentine

Pour peu que les réseaux téléphoniques soient toujours opérationnels en cas de coupure Internet à grande échelle, des solutions comme Machankura ou goTenna / tx Tenna pourraient également théoriquement fonctionner. Mais là encore, imaginer ce système adopté par des millions d'individus, à l'heure actuelle, relève de l'utopie. Et toutes ces installations nécessiteraient des sources d'énergie disponibles tels que des batteries externes rechargeables avec l'énergie solaire par exemple.

En somme, qu'il s'agisse d'Ethereum ou de Bitcoin, le problème reste le même : la disponibilité.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec SwissBorg

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

L'argent papier demeure irremplaçable

Les cryptomonnaies possèdent indéniablement des caractéristiques proches de l'argent liquide - anonymat (pour certaines), transactions directes, contrôle personnel, aucune frontière - et elles apportent en plus la puissance du numérique (programmabilité, envoi instantané global). Ces atouts en font des candidats sérieux pour constituer une alternative à l'argent liquide, surtout à l'heure où la société s'interroge sur l'avenir des espèces dans un monde où les paiements par les voies numériques sont plébiscités.

Cependant, les cryptos, dans leur état actuel, ne sont pas encore prêtes à remplacer les espèces. Elles souffrent de limitations techniques (énergie, complexité, scalabilité), de freins économiques (volatilité) et de barrières réglementaires qui les cantonnent souvent à un rôle de complément. Même au sein de la sphère crypto, on envisage plutôt un avenir hybride où le Bitcoin et consorts cohabiteraient avec les monnaies fiat, chacun trouvant son usage optimal.

L'euro numérique vanté par les élites européennes, lui, possède moins de qualité que les cryptomonnaies, bien qu'il soit explicitement promu pour s'opposer à l'émergence de ces dernières. L'objectif pour la Banque centrale européenne (BCE) est double : contrer les stablecoins privés, qui vampirisent l'argent des banques, et éviter que la souveraineté monétaire européenne ne soit éclipsée.

📖 Retrouvez notre top 10 des meilleures plateformes crypto en 2025

Pour les initiés tout comme pour les profanes de la finance, les monnaies numériques de banque centrale sont aujourd'hui assimilées par presque tous comme le passage vers un monde dystopique où la surveillance serait maître. Face à elles, les cryptos pourraient jouer le rôle de gardiens des valeurs de l'argent traditionnel - en défendant la vie privée et la décentralisation - pour éviter que la transition numérique des monnaies ne se fasse au prix d'une surveillance totale.

Précisons que la Commission européenne affirme que l'euro numérique devrait permettre des échanges pair à pair hors ligne et préservant l'anonymat, de manière à répondre aux qualités des espèces. Le problème, ces échanges seront plafonnés, nous parlons donc de semi-transparence.

Les paiements numériques hors ligne [...] pourraient être effectués sans connexion internet, à condition que les appareils du payeur et du bénéficiaire soient physiquement proches, comme c'est le cas actuellement avec les espèces. Les utilisateurs pourraient stocker des euros numériques dans leur appareil pour une utilisation hors ligne, en dessous d'un certain seuil, exactement comme nous le faisons avec les espèces dans nos portefeuilles. [...] Ces paiements seraient principalement utilisés pour les petits paiements. Extrait de la FAQ sur l'euro numérique

Mais dans le pire des scénarios, à l'heure actuelle, l'argent liquide, matériel, neutre, robuste, reste aujourd'hui le seul moyen d'échange universel, libre et autonome disponible pour tous, en toutes circonstances. Et ce sont les pays qui vantaient le plus la transition vers le « tout numérique » qui le disent.

Commencez votre aventure crypto avec notre guide pas-à-pas

Publicité

Sources : Le Figaro, The Guardian, Commission européenne

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital