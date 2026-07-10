Meta dévoile un nouveau modèle IA, mais ce hacker white hat alerte déjà sur les risques

Alors que Meta a dévoilé son nouveau modèle d'IA jeudi, ce dernier interroge déjà sur les abus qui pourraient en être faits et la collecte de données. Nous faisons le point.

Modifié le 10 juillet 2026.

2 minutes de lecture

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Vincent Maire

Meta dévoile un nouveau modèle IA, mais ce hacker white hat alerte déjà sur les risques

Le nouveau modèle IA de Meta met-il vos contenus à risque ?

Jeudi après-midi, Mark Zuckerberg a annoncé le lancement du nouveau modèle d’intelligence artificielle de Meta AI : Muse Spark 1.1, qualifié comme « un puissant modèle agentique et de codage à un prix très bas ». Dès à présent, cette nouveauté est notamment déjà disponible via le Meta Model API, et le patron de Meta a également insisté sur les possibilités que cela offrait :

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L'API du modèle Meta permet aux développeurs de construire en utilisant Muse Spark pour la première fois. Notre priorité est de fournir des modèles agentiques et multimodaux puissants à un coût très faible. Plus de détails à venir sous peu.

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Toutefois, cette nouveauté semble aussi briser de nouvelles frontières sur lesquelles a alerté le hacker white hat Clément Domingo, alias SaxX :

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Instagram franchit un nouveau cap... et déploie une nouvelle fonctionnalité « Muse AI », qui permet aux utilisateurs de créer des images IA basées sur vos photos ! Je vous laisse imaginer toutes les dérives dégueulasses à venir... les nombreuses femmes qui seront dénudées... des enfants... Pour info, ça concerne tous les comptes publics ! Muse Image va permet à n'importe qui qui vous mentionne dans Meta AI de générer des images en utilisant votre visage, vos photos...

Alors que la nouvelle fonctionnalité d’Instagram dérivée de ce nouveau langage est activée par défaut sur l’application, l’intéressé a partagé le moyen de s’opposer à la collecte de données que cela génère, bien que l’idéal serait un compte privé :

  • Sur votre profil, puis menu et cliquez sur ☰ ;
  • Rendez-vous dans la section « Moyens d'interagir avec vous » ;
  • Cliquez sur « Partage et réutilisation » ;
  • Dans « Autoriser la réutilisation de votre contenu » et « Autoriser les internautes à créer du contenu avec votre audio d'origine et à le réutiliser sur Meta AI » ;
  • Désactivez les 3.

👉 Dans l'actualité également — La Fondation Ethereum déploie des agents IA pour attaquer ses infrastructures critiques... avant les hackers

En effet, au-delà des dérives que de tels modèles génératifs peuvent induire, trop peu de personnes se questionnent sur la collecte de données servant à entraîner ces IA. Par exemple, l’auteur d’une photo reste théoriquement pleinement propriétaire des droits associés à sa création, même s’il la publie sur le Web. Pourtant, des sociétés comme Meta s’arrogent le droit de les utiliser gratuitement pour entraîner leurs technologies une fois que ces contenus sont publiés sur leurs plateformes.

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Source : X

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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