Pour Michael Saylor, « la confiance dans Ethereum s'est effondrée » - Il sait de quoi il parle

Ethereum ferait face à un effondrement de la confiance de ses investisseurs, au point de remettre en cause le statut de monnaie que certains revendiquent pour l’Ether (ETH). Un avis récemment partagé par Michael Saylor, dont la société Strategy vient de se mettre à vendre des BTC alors qu’elle était censée ne jamais le faire. Vous avez dit confiance... 

le 15 juin 2026 à 11:30.

2 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Pour Michael Saylor, « la confiance dans Ethereum s'est effondrée » - Il sait de quoi il parle
Test logo

Ethereum

1720.1$

Notre fiche

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Kraken

« La confiance dans Ethereum s'est effondrée »

Depuis quelque temps, la communauté Ethereum se divise sur les perspectives applicables au développement de sa blockchain, entre une dimension cypherpunk que l'on peut qualifier d'originelle et une vision plus orientée vers la finance traditionnelle, afin de confirmer son statut de principal support pour des innovations comme les stablecoins ou la tokenisation des actifs du monde réel (RWA).

Un affrontement idéologique au centre duquel se trouve l'Ether (ETH), son token natif. Ce dernier, écartelé entre le fait de rester une cryptomonnaie utilitaire et une volonté de l'imposer comme une « ultrasond money » digne du Bitcoin, avec un supplément déflationniste qui peine très clairement à se confirmer dans les faits.

👉 Découvrez notre guide complet pour acheter du Bitcoin (BTC)

Une situation qui ne semble pas échapper au fondateur de la première Bitcoin Treasury mondiale, Strategy, qui expliquait le 12 juin dernier lors de l'événement Bitcoin Corporate Day comment « la confiance dans Ethereum s'est effondrée », notamment face à une concurrence acharnée d'autres projets comme Solana, la BNB Chain et plus récemment Hyperliquid.

blockquote icon

Je pense que même ceux qui croient encore dans ces tokens réalisent qu'ils ne sont pas des monnaies. Ils ne bénéficieront jamais d'une prime monétaire. Leur succès ou leur échec dépendra de leur utilité, et ils sont tous engagés dans une concurrence très difficile.

Michael Saylor

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec SwissBorg
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Un Ether (ETH) qui ne peut plus revendiquer de « prime monétaire »

En bon maximaliste, Michael Saylor compare l'échec supposé d'Ethereum - et des blockchains qu'il range dans la même catégorie - à l'évolution jugée remarquable du Bitcoin, qui affiche actuellement une domination de 70 % sur l'ensemble du marché crypto, si l'on exclut les stablecoins de l'équation.

Dans ce contexte, le fondateur de Strategy estime que l'Ether aurait perdu toute possibilité de revendiquer une « prime monétaire », permettant de renforcer l'attrait de l'ETH avec la confiance des investisseurs dans sa capacité à représenter une réserve de valeur, ou une forme de monnaie.

📰 Strategy vend : le pari de Michael Saylor est-il intenable ?

Difficile toutefois de voir Michael Saylor parler de confiance sans se remémorer la récente vente de 32 BTC effectuée le 1er juin par Strategy, alors que l'entreprise se présente comme une accumulatrice exclusive et frénétique de BTC depuis 2020. Le tout accompagné d'une baisse de presque 70 % du cours de son action sur les 12 derniers mois.

Et que dire de sa justification douteuse quelques jours plus tard qui se résume à affirmer : « je vous ai dit à vous de ne jamais vendre votre Bitcoin ! Je n’ai jamais dit que la société ne vendrait pas son Bitcoin ».

Car finalement, la perte de confiance annoncée pour Ethereum - d'autant plus par un maximaliste du Bitcoin - reste à prendre avec une certaine distance, alors que le nombre de transactions sur sa blockchain explose comme jamais depuis le début de l'année.

Acheter des cryptos facilement avec Bitpanda
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Wu Blockchain

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

935 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Ethereum

Voir plus
Tout voir
Test logo

ETH

Ethereum

2.71%

1720.06$

Notre fiche explicative sur

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

SpaceX en Bourse – À quoi s'attendre pour l'action SPCX dès son lancement à 16h00 ?

SpaceX en Bourse – À quoi s'attendre pour l'action SPCX dès son lancement à 16h00 ?

 Fermetures de projets crypto - Le marché baissier continue de faire des victimes

Fermetures de projets crypto - Le marché baissier continue de faire des victimes

 Action SpaceX – Où et comment acheter le titre SPCX ?

Action SpaceX – Où et comment acheter le titre SPCX ?

 Cardano (ADA) – Hoskinson affirme être « le seul écosystème » à pouvoir faire tourner le monde

Cardano (ADA) – Hoskinson affirme être « le seul écosystème » à pouvoir faire tourner le monde