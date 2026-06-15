Pour Michael Saylor, « la confiance dans Ethereum s'est effondrée » - Il sait de quoi il parle

Ethereum ferait face à un effondrement de la confiance de ses investisseurs, au point de remettre en cause le statut de monnaie que certains revendiquent pour l’Ether (ETH). Un avis récemment partagé par Michael Saylor, dont la société Strategy vient de se mettre à vendre des BTC alors qu’elle était censée ne jamais le faire. Vous avez dit confiance...

« La confiance dans Ethereum s'est effondrée »

Depuis quelque temps, la communauté Ethereum se divise sur les perspectives applicables au développement de sa blockchain, entre une dimension cypherpunk que l'on peut qualifier d'originelle et une vision plus orientée vers la finance traditionnelle, afin de confirmer son statut de principal support pour des innovations comme les stablecoins ou la tokenisation des actifs du monde réel (RWA).

Un affrontement idéologique au centre duquel se trouve l'Ether (ETH), son token natif. Ce dernier, écartelé entre le fait de rester une cryptomonnaie utilitaire et une volonté de l'imposer comme une « ultrasond money » digne du Bitcoin, avec un supplément déflationniste qui peine très clairement à se confirmer dans les faits.

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Une situation qui ne semble pas échapper au fondateur de la première Bitcoin Treasury mondiale, Strategy, qui expliquait le 12 juin dernier lors de l'événement Bitcoin Corporate Day comment « la confiance dans Ethereum s'est effondrée », notamment face à une concurrence acharnée d'autres projets comme Solana, la BNB Chain et plus récemment Hyperliquid.

Je pense que même ceux qui croient encore dans ces tokens réalisent qu'ils ne sont pas des monnaies. Ils ne bénéficieront jamais d'une prime monétaire. Leur succès ou leur échec dépendra de leur utilité, et ils sont tous engagés dans une concurrence très difficile. Michael Saylor

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Un Ether (ETH) qui ne peut plus revendiquer de « prime monétaire »

En bon maximaliste, Michael Saylor compare l'échec supposé d'Ethereum - et des blockchains qu'il range dans la même catégorie - à l'évolution jugée remarquable du Bitcoin, qui affiche actuellement une domination de 70 % sur l'ensemble du marché crypto, si l'on exclut les stablecoins de l'équation.

Dans ce contexte, le fondateur de Strategy estime que l'Ether aurait perdu toute possibilité de revendiquer une « prime monétaire », permettant de renforcer l'attrait de l'ETH avec la confiance des investisseurs dans sa capacité à représenter une réserve de valeur, ou une forme de monnaie.

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Difficile toutefois de voir Michael Saylor parler de confiance sans se remémorer la récente vente de 32 BTC effectuée le 1er juin par Strategy, alors que l'entreprise se présente comme une accumulatrice exclusive et frénétique de BTC depuis 2020. Le tout accompagné d'une baisse de presque 70 % du cours de son action sur les 12 derniers mois.

Et que dire de sa justification douteuse quelques jours plus tard qui se résume à affirmer : « je vous ai dit à vous de ne jamais vendre votre Bitcoin ! Je n’ai jamais dit que la société ne vendrait pas son Bitcoin ».

Car finalement, la perte de confiance annoncée pour Ethereum - d'autant plus par un maximaliste du Bitcoin - reste à prendre avec une certaine distance, alors que le nombre de transactions sur sa blockchain explose comme jamais depuis le début de l'année.

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Source : Wu Blockchain

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