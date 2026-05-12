Cette entreprise liée à l'IA signe le meilleur 1er jour pour une IPO en Europe depuis 2013

Le 7 mai 2026, l'entreprise Silex Microsystems inconnue du grand public a réalisé un démarrage foudroyant avec une hausse dépassant les 178 % dès sa première séance. Il s'agit de la performance la plus impressionnante pour une introduction en bourse (IPO) en Europe depuis 2013. Comment expliquer un tel succès ?

Silex Microsystems : qu'est-ce que c'est exactement ?

Pour comprendre l'euphorie, il faut d'abord comprendre ce que fait Silex Microsystems. Le modèle de l'entreprise ressemble, à une autre échelle, à celui de TSMC : les clients conçoivent leur composant, et Silex se charge de le fabriquer.

Ce que l'usine produit, ce sont des micro-systèmes électromécaniques (MEMS) présents partout : dans l'accéléromètre des smartphones, les capteurs de pression médicaux, les systèmes LiDAR des voitures autonomes ou, le plus tendance : les composants optiques des data centers alimentant l'IA.

Silex est le leader mondial de sa catégorie avec 15 % de part de marché dans la fonderie MEMS, une position détenue depuis 5 années de suite. En 2025, la société a affiché une marge opérationnelle de 27 %, grimpant à plus de 34 % au premier trimestre 2026. Des chiffres rares pour une introduction en Bourse européenne dans le secteur des semi-conducteurs.

Ce profil particulier a déclenché une ruée. L'offre a été sursouscrite plusieurs fois, les investisseurs institutionnels absorbant environ 75 % des actions proposées, laissant une part très faible du gâteau pour les particuliers à l'ouverture.

Investissez dans l'action de Silex Microsystems via le courtier DEGIRO

Cette ruée vers l'action de Silex Microsystems a sans doute été amplifiée par la rareté des opportunités d'investissement de ce type en Europe, dans un contexte d'appétit insatiable des investisseurs pour les valeurs qui ont un lien avec l'intelligence artificielle (IA).

Le titre a clôturé en hausse de +178 % le premier jour : un record pour une IPO européenne depuis 2013. Le 11 mai, l'action oscillait entre 275 et 357 couronnes, contre un prix d'introduction de 81 couronnes, soit plus du triple en une semaine à peine.

Évolution du cours de l'action de Silex Microsystems (IPO à 81 SEK non visible)

Un nouveau « Sivers Semiconductors » ?

Le parallèle avec Sivers Semiconductors circule depuis l'IPO. Sivers, une autre entreprise suédoise de semi-conducteurs, a connu une trajectoire boursière vertigineuse : son cours est passé d'environ 3 couronnes fin février 2026 à près de 56 couronnes à son pic du 4 mai, soit une hausse de plus de 1 700 % en à peine 2 mois.

Les investisseurs ont afflué en réalisant que sa technologie photonique devenait un maillon indispensable pour connecter les data centers alimentant l'IA.

La logique est similaire pour Silex : une entreprise suédoise de niche, peu connue du grand public, dont l'infrastructure industrielle se trouve soudainement au cœur de plusieurs tendances technologiques.

Mais la comparaison a une limite importante. Sivers reste une société déficitaire, dont la valorisation repose largement sur des anticipations futures. Ses pertes se sont même creusées en 2023, à 157 millions de couronnes suédoises.

Silex, elle, est déjà rentable, avec des marges élevées et une position de leader établie depuis 5 ans. Les fondamentaux sont structurellement plus solides, ce qui ne signifie pas pour autant que le prix actuel soit raisonnable.

Car la vraie question est là : l'action Silex est-elle déjà surévaluée après cette flambée ?

Selon l'analyste EFN, qui avait recommandé de souscrire à l'offre, le multiple VE/EBIT sur les 12 derniers mois est passé de 18 à près de 40 après le premier jour, tandis que le ratio cours/bénéfice (P/E) rétrospectif dépasse désormais les 50.

L'analyste estime que Silex est une entreprise de qualité bénéficiant d'une position solide et de perspectives prometteuses, mais que la rapidité de la hausse réduit le potentiel de gain pour les nouveaux investisseurs. En clair : le train de l'IPO est passé pour ceux qui n'ont pas souscrit.

👉 Retrouvez aussi les 10 meilleures actions pour investir dans l'IA

Comment investir dans Silex Microsystems ?

Malgré son succès, l'action Silex Microsystems AB (SE0028000190) n'est pas encore accessible partout. Bien qu'elle soit éligible au PEA (car le siège est en Suède), les courtiers comme Trade Republic ou XTB ne la proposent pas encore à l'heure où nous écrivons ces lignes (12 mai 2026).

Actuellement, le courtier le plus adapté pour se positionner sur ce titre est DEGIRO, qui offre un accès direct au Nasdaq Stockholm.

Investissez dans l'action de Silex Microsystems via le courtier DEGIRO

Il convient cependant de rester prudent. Après une telle hausse en quelques jours, une correction ou une phase de consolidation est fréquente.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.