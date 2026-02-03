XTB vous offre une action Renault (~32 €) : l'opportunité à saisir en février

Après avoir séduit plus de 2 millions d'investisseurs à travers le globe, la plateforme XTB lance une opération spéciale en France en offrant une action Renault (environ 32 €) à ses nouveaux utilisateurs. C’est une occasion idéale pour ceux qui souhaitent faire leurs premiers pas en Bourse avec un coup de pouce concret. Découvrez comment obtenir gratuitement une action Renault grâce à XTB.

Une action Renault offerte : comment en profiter ?

Vous n'avez pas encore de compte chez XTB et l'investissement vous tente ? C'est le moment idéal pour vous lancer, puisque XTB offre actuellement une action Renault d'une valeur de 31,87 €. Voici la marche à suivre pour en bénéficier 👇

Inscrivez-vous sur XTB avant le 28 février (jusqu'à 16h00 CET) et acceptez les conditions de participation à l'offre « Free Stock » ;

Finalisez la validation de votre identité (KYC) pour activer votre compte ;

Réalisez un premier dépôt (aucun montant minimum requis) par virement ou carte bancaire dans les 7 jours suivant votre inscription ;

Dans un délai de 3 jours ouvrés après votre dépôt, l'action Renault sera créditée directement dans votre portefeuille

Une fois l'action Renault reçue, vous disposez d'une totale liberté : vous pouvez choisir de la conserver pour viser une plus-value à long terme ou de la vendre immédiatement. Dans ce second cas, vous pourrez réinvestir le capital obtenu dans d'autres actions ou ETF parmi les milliers d'actifs disponibles sur XTB, afin de bâtir le portefeuille de votre choix.

Une offre exclusive pour les nouveaux clients en France

Cette campagne « Free Stock » est spécifiquement dédiée au marché français et s'adresse aux investisseurs ouvrant un compte entre le 1er et le 28 février 2026.

Le principe est simple : pour que l'éligibilité soit validée, il est impératif que le processus d'inscription débute durant cette période. Ensuite, vous devrez réaliser un premier dépôt dans les 7 jours suivant l'ouverture de votre compte pour être éligible.

Il est donc conseillé de ne pas attendre le dernier moment pour effectuer son dépôt et la vérification de son compte XTB afin de s'assurer de recevoir l'action Renault.

De plus, seuls 3 000 utilisateurs (dans un premier temps) pourront bénéficier de l'offre, raison supplémentaire de saisir cette opportunité rapidement.

👉 Lisez notre avis complet sur XTB pour en savoir plus

Pourquoi XTB est la plateforme de référence pour investir en Bourse ?

Au-delà de ce cadeau de bienvenue, cette offre est la porte d'entrée vers l'univers de XTB, un courtier qui s'impose comme une référence en Europe grâce à sa transparence et son contrôle par l'AMF et l'ACPR.

Voici les points clés qui séduisent les utilisateurs de la plateforme 👇

Le PEA à frais réduits : Bénéficiez d'une enveloppe PEA avec 0 % de commission sur les actions et ETF (jusqu'à 100 000 € de transactions par mois) et sans barrière à l'entrée concernant le dépôt initial* ;

Un catalogue d'actifs massif : Un compte-titres donnant accès à un univers de plus de 9 000 actions et ETF du monde entier ;

Fluidité de gestion avec l'e-Wallet : Une application mobile incluant un portefeuille électronique pour piloter vos liquidités et vos virements en toute simplicité. ;

Exposition au marché crypto : Accédez aux actifs numériques de manière sécurisée via des ETN indexés sur le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies majeures ;

Exposition à l'intelligence artificielle : Une sélection pointue de valeurs technologiques liées à l'IA (ASML, Infineon, Hexagon...), dont certaines sont éligibles au PEA ;

Outils pros et support local : Une interface de trading haut de gamme pensée pour les investisseurs exigeants, accompagnée d'un service client francophone à votre écoute.

XTB offre un environnement robuste pour bâtir une stratégie sur mesure. Entre les avantages fiscaux du PEA, l'accès aux secteurs technologiques de pointe et les outils de gestion modernes, chacun y trouve les leviers nécessaires pour faire fructifier son capital.

*Des frais de change peuvent s'appliquer. Au-delà des 100 000 € de transactions par mois, les commissions sont de 0,2 %.

