Les stablecoins sont « la forme de monnaie la plus utilitaire jamais créée » pour Jeremy Allaire, le PDG de Circle

Ce week-end, Jeremy Allaire, le PDG de Circle, a vanté les mérites des stablecoins en tant que forme de monnaie. Alors que ceux-ci se développent fortement, cela soulève un certain paradoxe. Lequel ?

Pour le patron de Circle, les stablecoins révolutionnent la monnaie

Samedi, Sam Broner, un associé membre de l’équipe d’investissement d’a16z crypto, a partagé un avis particulièrement optimiste au sujet des stablecoins sur X :

Les stablecoins sont meilleurs, car ils encouragent la concurrence. Désormais, tout le monde peut programmer de l’argent ; les coûts fixes et marginaux de création d’une fintech sont réduits. Plus de concurrence = meilleurs prix, meilleures expériences, plus d’accès. La vitesse et le coût sont importants, mais c’est la programmabilité sans permission qui va changer le marché.

Rebondissant là-dessus, Jeremy Allaire, le PDG de Circle, a partagé son enthousiasme en vantant là « la forme de monnaie la plus utilitaire jamais créée » :

Et nous n’en sommes pas encore à l’époque de l’iPhone, où les développeurs du monde entier prendront conscience de la puissance et des opportunités offertes par les dollars numériques programmables sur Internet, de la même manière qu’ils ont vu le développement des appareils mobiles programmables.

Nous le constatons chaque jour, il est vrai que les stablecoins sont l’une des narratives crypto les plus en vogue, et l’entrée récente de Circle en bourse vient renforcer ce sentiment. Alors que le titre devait initialement être coté entre 24 et 26 dollars l’unité, la première journée de l’entreprise au New York Stock Exchange (NYSE) a affolé les compteurs, avec une clôture à près de 104 dollars.

Aujourd’hui, l’action CRCL s’échange à 133,56 dollars l’unité pour une capitalisation de 29,38 milliards de dollars, et affiche une hausse de plus de 10 % à 147 dollars en pré-séance lors de l’écriture de ces lignes.

Quels sont les meilleurs stablecoins dollars ?

Plus encore, avec un total de 260,62 milliards de dollars, les stablecoins pèsent aujourd’hui 7,5 % de la capitalisation totale crypto, tout en considérant que le BTC monopolise déjà à lui seul plus de 61 % de ladite capitalisation. Hors Bitcoin, cette dominance est donc portée à 19,5 %.

Le paradoxe crypto-fiat

L’ironie de l’histoire, c’est que les stablecoins dollars, tout du moins ceux étant collatéralisés, dépendent par définition en grande partie de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), dans un écosystème qui trouve pourtant sa source dans la méfiance vis-à-vis de la faiblesse des monnaies fiduciaires.

Et pour cause, plus les taux directeurs sont hauts, plus les revenus qu’ils rapportent à leurs émetteurs sont importants, grâce au rendement des obligations qui composent leur collatéral, et inversement.

Au-delà de tous les avantages qu’apportent les stablecoins au monde de la finance, l’évolution du marché pourra donc être observée à travers plusieurs prismes au cours des années à venir.

De manière non exhaustive, nous pouvons notamment citer les émetteurs qui :

Comme Circle, ne distribuent pas de rendements et se concentrent principalement sur un seul produit ;

Comme Tether, ne distribuent pas de rendements, mais diversifient leurs activités ;

Comme BlackRock et Securitize, reversent une partie du rendement.

Concernant ces derniers et leur fonds BUILD, s’il ne s’agit pas d’un stablecoin à proprement parler, il s’en rapproche fortement et pourrait être une source d’inspiration dans le secteur.

Source : X

