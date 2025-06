Plus de 72 milliards de dollars de paiements – Et si les stablecoins étaient déjà la monnaie de demain ?

Les stablecoins ne sont plus un simple outil pour les traders. Une enquête inédite d’Artemis révèle près de 100 milliards de dollars de paiements réels en 2 ans. Derrière cette montée en puissance : des usages concrets, des entreprises globales et une nouvelle infrastructure financière qui prend forme, loin des projecteurs.

L'ampleur des paiements en stablecoins révélée par Artemis

Les stablecoins ont définitivement franchi un cap. Loin de n'être qu'un simple outil pour les traders de cryptos, ces actifs numériques adossés à des devises sont désormais au cœur d'un écosystème de paiements qui pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars.

C'est ce que révèle une étude inédite menée par Artemis, Castle Island et Dragonfly, laquelle livre pour la 1re fois une photographie précise des volumes réels de paiements en stablecoins.

Les chiffres donnent le vertige : 94,2 milliards de dollars de paiements traités entre janvier 2023 et février 2025, avec un rythme annualisé de 72,3 milliards de dollars atteint en février dernier.

Pour Scott Bessent, Secrétaire au Trésor américain, l'enjeu est clair, les stablecoins sont un moyen de préserver l'hégémonie du dollar : « Nous allons maintenir les États-Unis comme la monnaie de réserve dominante dans le monde, et nous utiliserons les stablecoins pour y parvenir. »

Cette étude, fruit d'une collaboration entre 3 acteurs majeurs de l'écosystème crypto, représente la première tentative de quantifier les « vrais » paiements en stablecoins, ceux qui correspondent à de l'activité économique réelle, au-delà de la spéculation et du trading, de la finance décentralisée (DeFi) ou même de la Maximal Extractable Value (MEV).

Une méthodologie rigoureuse pour abstraire « le bruit »

Artemis et ses partenaires ont analysé les données de 31 entreprises spécialisées dans les paiements en stablecoins : 20 ont fourni leurs données détaillées, tandis que 11 autres ont été estimées via l'analyse des données on-chain et d'autres sources auxiliaires.

Cette approche ascendante (bottom-up) contraste radicalement avec les analyses traditionnelles du secteur. Alors qu'Artemis estime à 26 000 milliards de dollars le volume annuel total de transactions en stablecoins on-chain, l'étude n'a pu caractériser que 72,3 milliards de dollars de paiements réels - soit à peine 1 % du volume total.

Cette apparente contradiction révèle en réalité l'ampleur du bruit statistique : la majorité des transactions on-chain correspond à du trading sur les exchanges, de la DeFi, de la MEV ou d'autres activités qui ne sont pas liées à l'économie du « monde réel ».

Les 94,2 milliards de dollars (de janvier 2023 à février 2025) identifiés représentent donc exclusivement des paiements authentiques : transferts B2B, paiements par carte, envois P2P, transactions B2C, et opérations de préfinancement. Chaque dollar comptabilisé correspond à une transaction économique réelle, pas à de la spéculation.

Point lexique :

B2B (Business to Business) : échanges entre entreprises, par exemple pour faciliter les transferts transfrontaliers ;

échanges entre entreprises, par exemple pour faciliter les transferts transfrontaliers ; B2C (Business to Consumer) : échanges d'une entreprise vers un consommateur, par exemple une entreprise crypto qui verse les salaires à ses employés en stablecoins ;

échanges d'une entreprise vers un consommateur, par exemple une entreprise crypto qui verse les salaires à ses employés en stablecoins ; P2P (Peer to Peer) : échanges directs entre individus, sans intermédiaire, par exemple du wallet de Bob au wallet d'Alice.

Les entreprises étudiées couvrent l'ensemble de l'écosystème ; des géants comme Binance Pay (270 millions d'utilisateurs enregistrés) aux spécialistes régionaux comme Yellow Card en Afrique ou Bitso en Amérique latine, en passant par des infrastructures comme BVNK qui connecte banques traditionnelles et blockchains.

Le B2B domine largement l'écosystème

Contrairement aux idées reçues, les paiements entre entreprises dominent massivement l'usage des stablecoins. Avec 36 milliards de dollars annualisés, le segment B2B représente la moitié de l'activité totale et affiche la croissance la plus soutenue :

Graphique représentant les paiements en stablecoins par catégorie, en données mensuelles

Cette domination s'explique par les avantages concrets qu'offrent les stablecoins aux entreprises : règlement instantané global, transparence blockchain, réduction des coûts de change et élimination des intermédiaires bancaires traditionnels.

La taille moyenne des transactions B2B confirme cette tendance : plus de 219 000 dollars sur Tron et Ethereum, les 2 blockchains privilégiées pour les gros volumes. Cette somme considérable illustre l'usage professionnel mature des stablecoins, loin de l'image des micro transactions de particuliers.

Le segment peer-to-peer, historiquement dominant, stagne à 18 milliards de dollars annualisés. Binance Pay C2C reste un acteur majeur de ce secteur, mais la croissance s'essouffle. Les transferts P2P constituaient la majorité des paiements stablecoins début 2023, mais sont désormais relégués au seconde plan derrière le B2B.

Plus surprenant, les paiements par carte explosent avec 13,2 milliards de dollars annualisés. Cette croissance témoigne de la maturité de l'infrastructure : les cartes prenant en charge les paiements en stablecoins permettent désormais de dépenser des « dollars numériques » dans le monde physique avec la même facilité qu'une carte bancaire traditionnelle. Les montants moyens correspondent à ceux connus des cartes classiques.

Le segment B2C progresse régulièrement, estimé à 3,3 milliards de dollars annualisés. Ce secteur est porté par des cas d'usage comme la paie en stablecoins ou les achats récurrents (DCA).

Enfin, le préfinancement émerge comme un nouveau secteur avec 2,5 milliards de dollars annualisés : des entreprises comme Huma Finance ou Arf fournissent de la liquidité instantanée pour fluidifier les paiements transfrontaliers.

Géographie des flux : l'Asie-Pacifique structure les échanges

L'analyse géographique révèle des modèles fascinants. Le corridor Singapour-Chine émerge comme le plus actif pour les flux de stablecoins, confirmant le rôle de hub financier de la cité-État et l'appétit chinois pour les actifs dollarisés malgré les restrictions locales.

Graphique représentant les flux de capitaux (en pourcentage) des stablecoins par pays

Les États-Unis occupent une position centrale unique : ils apparaissent dans 7 des 8 principaux corridors de paiement. Cette omniprésence souligne le rôle des stablecoins comme vecteur d'influence du dollar américain, exactement dans la lignée de la stratégie évoquée par Scott Bessent.

Par continent, l'Amérique latine montre des spécificités remarquables. La blockchain Tron domine largement en Colombie, Équateur et Brésil, tandis qu'Ethereum reste leader en Argentine et au Pérou.

Graphique représentant les volumes de stablecoins par blockchain pour les pays d'Amérique latine

L'Argentine se distingue par une adoption quasi-paritaire entre les stablecoins USDT et USDC (50 % chacun), un modèle unique en Amérique du Sud où l'USDT est généralement davantage présent. Cette exception s'explique probablement par l'émergence de startups financées par du capital-risque, répondant à l'instabilité monétaire chronique du pays.

L'Afrique présente un paysage plus équilibré entre les blockchains Tron et Ethereum. Yellow Card, leader continental avec plus de 5 milliards de transactions facilitées, confirme que les stablecoins remplacent efficacement le réseau SWIFT dans des économies où 70 % des pays font face à des pénuries de devises étrangères.

Graphique représentant les volumes de stablecoins par blockchain pour les pays d'Afrique

En Asie, la diversité technologique est maximale. L'Inde se distingue avec la blockchain Polygon capturant une part significative du marché - plutôt logique quand on sait que l'équipe fondatrice est originaire d'Inde. Cette fragmentation reflète des écosystèmes locaux variés et des intégrations d'exchanges différenciées selon les pays.

Graphique représentant les volumes de stablecoins par blockchain pour les pays d'Europe

L'Europe présente un profil plus homogène avec la blockchain Tron dominant dans presque tous les marchés analysés, à l'exception de l'Espagne où Ethereum conserve la 1re place. Cette préférence espagnole pour la blockchain Ethereum pourrait s'expliquer par des intégrations spécifiques avec des plateformes locales.

Technologies : USDT et Tron, un duo dominateur

Sur le plan technologique, 2 leaders émergent clairement : le stablecoin USDT de Tether (90 % de parts de marché) et la blockchain Tron (premier réseau en termes de volumes).

Cette domination de l'USDT s'explique par son antériorité et sa liquidité. Présent depuis 2014, l'USDT bénéficie d'un important effet de réseau et d'une intégration dans la plupart des écosystèmes. L'USDC de Circle, malgré ses avantages réglementaires et sa transparence, reste cantonné à 10 % du marché global, avec quelques exceptions notables comme l'Inde (50 %) ou l'Argentine (50 %).

La domination de la blockchain Tron peut surprendre les observateurs occidentaux habitués à Ethereum. Pourtant, les chiffres sont sans appel : Tron traite plus de volume que toutes les autres blockchains. Cette performance s'explique par des coûts de transaction modestes (quelques centimes) et des temps de confirmation rapides, critiques pour les paiements du quotidien.

La blockchain Ethereum conserve une solide seconde position, particulièrement pour les gros volumes en B2B où ses 219 000 dollars de transaction moyenne égalent ceux de Tron. La blockchain Ethereum reste privilégiée dans certaines régions comme l'Espagne ou pour des usages spécifiques nécessitant sa robustesse et sa décentralisation.

La BNB Chain et Polygon complètent le podium avec des parts plus modestes mais non négligeables. La BNB Chain bénéficie de l'écosystème de Binance, tandis que Polygon trouve sa niche dans des marchés spécifiques comme l'Inde.

Cette concentration technologique (USDT + Tron/Ethereum) simplifie l'intégration pour les entreprises et favorise les effets de réseau, mais elle soulève aussi des question de centralisation et de résilience systémique.

Implications pour l'écosystème crypto français et européen

Les résultats de l'étude d'Artemis éclairent d'un nouveau jour l'écosystème européen des paiements en stablecoins. Avec l'USDT et l'USDC représentant 99 % des volumes, l'Europe reste largement dépendante d'actifs dollarisés pour ses paiements en stablecoins.

Cette situation pose des questions de souveraineté monétaire, d'autant que la Banque Centrale Européenne (BCE) travaille sur l'euro numérique.

Pour les entreprises françaises, l'étude confirme l'intérêt stratégique des stablecoins pour l'international. Avec des coûts réduits, une vitesse accrue et une transparence totale, ils offrent une alternative crédible au système bancaire traditionnel pour les paiements transfrontaliers.

Le secteur fintech français, particulièrement actif, pourrait s'inspirer des modèles identifiés. Des entreprises comme BVNK (qui connecte fiat et crypto) ou Conduit (qui facilite les paiements transfrontaliers) montrent la voie pour une intégration réussie des stablecoins dans l'économie traditionnelle.

Défis réglementaires et opportunités d'avenir

L'explosion des volumes de paiements en stablecoins intervient dans un contexte réglementaire en pleine mutation. MiCA en Europe, les discussions américaines sur un framework fédéral, les expérimentations asiatiques : tous les régulateurs s'activent pour encadrer ce secteur devenu systémique.

📂 Pourquoi la France est-elle en retard sur les licences MiCA ?

Les 240 milliards de dollars de capitalisation des stablecoins en font déjà le 14e détenteur de dette souveraine américaine. Le Treasury Borrowing Advisory Committee anticipe une croissance à 2 000 milliards de dollars d'ici 2028. Ces montants confèrent aux stablecoins une importance macroéconomique qui dépasse largement le secteur crypto.

L'intégration progressive dans l'économie traditionnelle (Visa, Mastercard, Stripe) confirme cette tendance. Les stablecoins ne sont plus un phénomène de niche mais un composant croissant de l'infrastructure financière globale.

Pour les investisseurs et les entreprises, cette étude d'Artemis marque un tournant. Elle prouve que les stablecoins ont dépassé le stade expérimental pour devenir un outil économique mature, avec des volumes, des cas d'usage et une croissance qui rivalisent avec les systèmes de paiement traditionnels.

Vers une nouvelle ère des paiements numériques

Le rapport d'Artemis lève le voile sur une réalité longtemps masquée par le bruit des marchés crypto : les stablecoins sont devenus un système de paiement alternatif mais incontournable, avec 72,3 milliards de dollars du flux annualisés portés par des besoins économiques du « monde réel ».

Cette croissance exceptionnelle (de moins de 100 millions mensuels début 2023 à plus de 6 milliards fin 2024) témoigne d'une adoption qui dépasse largement le secteur crypto. Entreprises, particuliers, institutions : tous découvrent les avantages concrets des stablecoins pour leurs besoins de paiement.

Le leadership de l'USDT et de la blockchain Tron, la domination du B2B, l'émergence des cartes et la structuration géographique autour de l'Asie-Pacifique dessinent les contours d'un écosystème mature qui s'intègre progressivement à l'économie globale.

Reste à savoir si cette croissance exceptionnelle se poursuivra et comment les régulateurs accompagneront cette transformation. Une chose est sûre : avec près de 100 milliards de paiements documentés en 2 ans, les stablecoins ont prouvé qu'ils n'étaient plus une expérimentation technologique mais une réalité économique durable.

📖 Téléchargez le rapport complet d'Artemis

