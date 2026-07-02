Meria, la plateforme d'Hasheur, rachetée par le Crédit Agricole ?

CACEIS, filiale du Crédit Agricole, serait en négociations exclusives pour racheter Meria, la plateforme crypto co-fondée par Hasheur.

CACEIS en négociations exclusives pour racheter Meria ?

CACEIS, la banque dépositaire du groupe Crédit Agricole, serait entrée en négociations exclusives en vue du rachat de Meria, selon les informations du journaliste Louis Tellier. Contacté par Cryptoast, le Crédit Agricole n'a ni confirmé ni démenti ces informations, se contentant d'indiquer : «Nous ne commentons pas les rumeurs de presse.» Sollicité également, Meria n'a pas donné suite à nos demandes.

🔴Exclusive @block_stories: CACEIS in Talks to Acquire Crypto Investment Platform @Meria_Finance 🇫🇷 According to Blockstories' information, CACEIS, the custodian bank of Crédit Agricole, France's second-largest banking group, is in exclusive negotiations to acquire Meria. The… pic.twitter.com/5F4ZCGGizw — Louis Tellier | Blockstories (@Louis_Tellier) July 2, 2026

Anciennement connue sous le nom de Just Mining, Meria est une plateforme française spécialisée dans les services liés aux actifs numériques. Elle propose notamment des solutions de staking, ainsi que des services d'investissement et de conservation de cryptomonnaies à destination des particuliers et des investisseurs institutionnels.

Co-fondée en 2017 par Owen Simonin, plus connu sous le pseudonyme de Hasheur, puis rebaptisée Meria en 2022, l'entreprise revendique aujourd'hui 150 000 utilisateurs et environ 350 millions d'euros d'encours sous gestion.

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L'un des principaux attraits de l'opération résiderait dans l'expertise de Meria en matière de staking, son cœur de métier historique. Une compétence devenue stratégique alors que les établissements financiers traditionnels cherchent à renforcer rapidement leur offre de services autour des actifs numériques.

Si elle se concrétisait, cette acquisition permettrait à CACEIS d'accélérer son positionnement sur ce marché en s'appuyant sur un acteur déjà bien implanté dans l'écosystème crypto.

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Un rachat qui s'inscrirait dans la stratégie crypto du Crédit Agricole

Cette négociation exclusive intervient dans un contexte particulier pour le Crédit Agricole. La banque vient tout juste de lancer, ce 1er juillet 2026, son propre stablecoin adossé à l’euro, baptisé EURXT (EURO eXchange Token), émis par CACEIS sur la blockchain Ethereum.

CACEIS coche déjà plusieurs cases réglementaires clés. La filiale a obtenu son enregistrement PSAN en 2023, puis est devenue en juin 2025 la première banque française à décrocher l’agrément européen MiCA. Meria a rejoint ce cercle fermé quelques jours avant l’échéance du 30 juin 2026, en devenant le 20e acteur agréé auprès de l’AMF.

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Si l’opération se concrétise, le Crédit Agricole se hisserait parmi les groupes bancaires européens les plus actifs sur les actifs numériques, avec une offre couvrant la conservation, le courtage, l’émission de stablecoin, les fonds tokenisés et désormais le staking retail et institutionnel.

Une vague de fusions-acquisitions qui s’accélère avec MiCA

Au-delà du seul cas Meria, cette négociation illustre un mouvement de fond. Selon Blockstories, une vague de fusions-acquisitions est déjà bien engagée dans l’écosystème crypto européen, et devrait s’intensifier avec l’entrée en application pleine du règlement MiCA. Les banques cherchent désormais à racheter des acteurs déjà agréés plutôt que de construire leurs offres à partir de zéro.

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Meria, désormais titulaire de l'agrément PSCA (CASP) délivré par l'AMF dans le cadre du règlement européen MiCA, avec son parc de clients établi et son expertise dans le staking, coche la plupart des cases recherchées par un acquéreur bancaire souhaitant accélérer son développement dans les crypto-actifs.

Si l’accord se concrétise, il marquera l’un des rapprochements les plus significatifs à ce jour entre banque traditionnelle française et acteur crypto natif.

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Sources : Blockstories via X, BFM Crypto

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