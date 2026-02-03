Tether avance ses pions dans le minage de Bitcoin avec Mining OS : Récap crypto de la nuit du 2 au 3 février 2026

Donald Trump renforce son positionnement pro-crypto tandis que Tether étend ses ambitions techniques avec un OS de minage. De leur côté, les marchés et acteurs traditionnels continuent d’évoluer, entre flux d’ETF, innovations et tensions techniques.

Tether présente Mining OS

Tether a dévoilé Mining OS (MOS), un système d’exploitation open source destiné à simplifier l’infrastructure du minage de Bitcoin. Ce lancement intervient dans un contexte de forte volatilité du Bitcoin, récemment passé sous les 80 000 dollars, et s’inscrit dans la stratégie du groupe d’étendre son influence technique après des bénéfices records en 2025 et des achats massifs de BTC.

La Maison-Blanche discute des stablecoins

Patrick Witt, conseiller crypto de la Maison-Blanche, a qualifié la réunion sur les rendements des stablecoins de « constructive, factuelle et axée sur les solutions ». Ces échanges visent à rapprocher l’écosystème crypto et bancaire dans le cadre de discussions législatives, alors que Tether continue de défendre les banques et s’oppose à l’interdiction des rendements.

Trump, fer de lance de l’innovation crypto

Le président Donald Trump a réaffirmé son statut de soutien majeur des cryptomonnaies et de l’innovation technologique, après le lancement de la réserve stratégique de minéraux. Il a insisté sur son rôle de « grand partisan des cryptos », tout en affirmant ne pas être impliqué dans l’investissement de 500 millions de dollars d’Abu Dhabi dans World Liberty Financial (WLFI), un projet lié à sa famille.

Binance : retraits suspendus et ajustements réglementaires

Binance a signalé des difficultés techniques affectant temporairement les retraits, tout en travaillant sur un correctif. En parallèle, la société prévoit de convertir son fonds SAFU, actuellement en USDC, en BTC, et cherche à obtenir une licence MiCA en Grèce après un rappel de l’AMF.

Les ETF Bitcoin enregistrent un fort afflux

Le 2 février, les ETF spot Bitcoin ont enregistré un afflux total de 561,89 millions de dollars, en nette hausse par rapport aux 419,8 millions précédents. Parmi les principaux produits : FBTC (153,3 millions), BITB (96,5 millions) et ARKB (65,1 millions). La moyenne sur sept jours reste toutefois négative à -167,3 millions, tandis que les ETF Ethereum, Solana et XRP affichent respectivement -2,86 millions, +5,58 millions et -404 690 dollars.

ING ouvre l’accès aux ETPs crypto

En Allemagne, ING, l’un des plus grands courtiers grand public, propose désormais l’accès à des ETPs crypto, dont Bitcoin. Cette ouverture survient alors que le marché s’oriente à la baisse, le Bitcoin étant passé sous les 75 000 dollars, et illustre la montée en puissance de l’intégration des crypto-actifs dans la finance traditionnelle.

Révélation sur un investissement de Jeffrey Epstein

Des documents ont révélé que Jeffrey Epstein avait investi 3 millions de dollars dans Coinbase en 2014, lors d’une valorisation de 400 millions de dollars. L’accord, organisé par Brock Pierce et Blockchain Capital, avait l’approbation de Fred Ehrsam. Ce placement s’inscrivait dans le cadre des activités d’investissement de Blockchain Capital, impliqué depuis dans plusieurs fonds crypto majeurs.

