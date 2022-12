Riot Games souhaite mettre fin à son partenariat avec FTX

Riot Games, l'entreprise à l'origine de League of Legends, l'un des jeux vidéos accueillant le plus de joueurs au monde, souhaite mettre fin à son partenariat avec la société en faillite FTX.

Ledit partenariat, établi en août 2021, devait s'étaler sur une durée de 7 ans et devait permettre à FTX d'afficher sa marque lors du déroulement des League of Legends Championship Series (LCS) en Amérique du Nord. Ainsi, FTX s'était assuré une place de premier plan pour promouvoir ses services, la société bénéficiant du statut de sponsor crypto exclusif auprès de Riot Games.

Aussi, selon le document déposé vendredi dernier auprès du tribunal des faillites du Delaware par Riot Games, la société de jeux vidéo dit avoir subi « un grave préjudice de réputation », notamment dans la mesure où le sponsor était tout à fait public et avait été relayé par différents médias de premier plan.

Riot Games s'est également déclarée impactée financièrement par les différentes retombées médiatiques :

« Depuis la débâcle publique de FTX, Riot a subi d'importants dommages non monétaires et monétaires en raison de son association continue avec FTX. [...] L'accord avec FTX représente le plus grand accord de parrainage que Riot n'ait jamais signé pour une ligue esports. [...] . Avant et pendant cette tempête médiatique, l'image et la réputation de Riot auprès de sa clientèle sont restées inextricablement liées à FTX par l'intermédiaire de son ancien PDG, M. Bankman-Fried. »

Toujours selon le document judiciaire, FTX aurait manqué de payer des sommes déjà dues en 2022 :

Aussi, selon les termes de l'accord, FTX doit encore plusieurs dizaines de millions de dollars à Riot Games, étant donné la durée du partenariat :

Sam Bankman-Fried était connu pour être un joueur régulier de League of Legends, lui-même avait affirmé par le passé que c'était là un moyen de se « vider la tête » :

8) On League of Legends:

I play a lot more than you'd expect from someone who routinely trades off sleep vs work.

Why?

Well, there's one answer, which is the obvious one. The single most universal thing about LoL is that everyone who plays it says they wish they didn't.

— SBF (@SBF_FTX) February 4, 2021