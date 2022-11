Kraken gèle tous les comptes appartenant à FTX et Alameda Research

Au lendemain de sa faillite, le groupe FTX a fait face à de nouvelles complications : un hacker a sorti de la plateforme plusieurs centaines de millions de dollars.

Après quelques heures, le responsable de la sécurité de Kraken, Nick Percoco, s'est exprimé sur Twitter en affirmant que ses équipes connaissent l'identité d'un compte en lien avec le hack. L'utilisateur aurait tenté de voler des fonds de FTX en les faisant passer par l'exchange Kraken.

En conséquence, Kraken a décidé de geler plusieurs comptes directement en lien avec le groupe FTX :

Kraken has spoken with law enforcement regarding a handful of accounts owned by the bankrupt FTX Group, Alameda Research and their executives. Those accounts have been frozen to protect their creditors.

Other Kraken clients are not affected. Kraken maintains full reserves.

— Kraken Exchange (@krakenfx) November 13, 2022