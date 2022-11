Guerre Binance/FTX : Changpeng Zhao refuse l'offre de paix d'Alameda Research

Caroline Elison, la PDG d’Alameda Research, a agité hier un drapeau blanc. Elle proposait à Changpeng Zhao de racheter les tokens de FTT de Binance pour 22$ chacun, afin de limiter l’impact des liquidations sur le marché. Mais le PDG de Binance n’a pas particulièrement eu envie d’accepter l’offre, si l’on en croit sa réponse :

I didn't say that. It was a question, not a commitment. I think we will stay in the free market.

We still hold LUNA (now LUNC) today. 😂

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 7, 2022