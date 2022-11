Sam Bankman-Fried dément toutes les rumeurs qui planent sur FTX

Depuis certains propos de Changpeng Zhao, PDG de Binance, relatant que la plateforme allait se délester de tous les tokens FTT en sa possession, une panique générale au sein de la communauté crypto s'est amorcée à l'encontre de FTX.

Dans une série de tweets, le PDG de FTX Sam Bankman-Fried a tenu à rassurer les utilisateurs de la plateforme, en affirmant que leurs fonds ne sont aucunement en danger suite à l'annonce de Binance concernant la vente massive de tokens FTT.

Alors que les rumeurs d'insolvabilité de FTX et d'Alameda Research fusent, Sam Bankman-Fried a pris la parole sur Twitter pour dénoncer qu'un concurrent (en l'occurrence Binance) essaie de s'en prendre à eux avec « de fausses rumeurs », avant d'affirmer que « FTX va bien. Les actifs vont bien ».

Sam Bankman-Fried a ensuite précisé que FTX a suffisamment d'argent pour couvrir tous les avoirs de ses clients, que les fonds de ses clients n'étaient pas réutilisés dans divers investissements et que tous les retraits de cryptomonnaies continuent d'être autorisés :

2) FTX has enough to cover all client holdings.

We don't invest client assets (even in treasuries).

We have been processing all withdrawals, and will continue to be.

Some details on withdrawal speed: https://t.co/tSjhJW3JlI

(banks and nodes can be slow)

— SBF (@SBF_FTX) November 7, 2022