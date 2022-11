FTX chercherait-il par tous les moyens à freiner la chute de son token FTT ?

L'exchange de cryptomonnaies FTX, dirigé par Sam Bankman-Fried, fait face à une vague de retraits sans précédent.

Après la publication d'un rapport concernant Alameda Research, une société de trading détenue par Sam Bankman-Fried, il s'avère que cette société risquerait d'être insolvable en cas de chute majeure du prix du token FTT. Puisque le token FTT est celui de la plateforme FTX, une partie des utilisateurs ont commencé à fuir l'exchange de cryptomonnaie.

En effet, le rapport montre qu'Alameda Research possèderait 5,8 milliards de dollars en cryptomonnaie FTT. Le problème ? Les tokens FTT en circulation ne représentent que 3 milliards de dollars.

Mais depuis 48 heures, les choses se sont accélérées : après l'annonce d'un transfert de 23 millions de FTT réalisé par Binance, d'un wallet inconnu à destination de l'exchange Binance, les clients de FTX commencent à fuir la plateforme et à retirer leurs fonds de manière démesurée.

According to CryptoQuant, FTX's ETH reserves have dropped to the lowest level since November 2020. The current FTX ETH reserves are 108,246.43, and its ETH reserves have decreased by nearly 300,000 in the past two days. https://t.co/sbrhUYrMKW pic.twitter.com/w5rdcRyLS3

« Selon CryptoQuant, les réserves de FTX en ETH ont chuté à leur plus bas niveau depuis novembre 2020. Les réserves de FTX en ETH sont actuellement de 108,248.43 ETH, et cette réserve d'ETH a diminué de presque 300,000 ETH ces deux derniers jours. »

En parallèle, des retraits massifs de stablecoins sont effectués. En seulement 48 heures, les réserves de FTX en USDT sont passées de 120 millions à 3 millions de dollars. Il ne fait aucun doute que l'exchange subit actuellement l'une de ses plus grandes crises.

👉 Retrouvez notre fiche complète pour en savoir plus sur le token FTT

La licorne française des portefeuilles cryptos 🔒 Une expérience crypto complète, de l'achat à la sécurisation

Le retrait important de cryptomonnaies n'est pas le seul problème de FTX .

Après l'annonce de Binance sur le transfert de ses tokens FTT, le cours de cette cryptomonnaie a diminué de 10% ces dernières 48 heures.

Évolution du cours du tokens FTT depuis le début de l'affaire

D'ailleurs, plusieurs baleines possédant du FTT depuis plusieurs mois ont vendu leurs tokens, enregistrant parfois des pertes s'élevant à plusieurs millions de dollars.

En parallèle, la cryptomonnaie SOL de la blockchain Solana chute également en enregistrant à l'écriture de ces lignes une perte de 12% en 24 heures. Pour rappel, le PDG de FTX Sam Bankman-Fried est très proche du réseau Solana et vante régulièrement les mérites de cette blockchain.

Pour rassurer les investisseurs, FTX tente de se défendre : Sam Bankman-Fried a retweeté un message affirmant que les données récoltées au sujet d'Alameda Research étaient incomplètes.

A few notes on the balance sheet info that has been circulating recently: - that specific balance sheet is for a subset of our corporate entities, we have > $10b of assets that aren’t reflected there

Néanmoins, les investisseurs sont toujours sur leur garde : à l'heure actuelle, aucun document n'a été transmis ni par Alameda Research, ni par FTX. Dans un contexte de crise, ce manque de transparence ne peut qu'augmenter la méfiance des utilisateurs vis-à-vis de l'exchange.

Pour faire face aux ventes de FTT et aux retraits, FTX tenterait de trouver des fonds par tous les moyens.

Depuis hier, ce sont des centaines de millions de dollars qui sont envoyés par Circle à destination d'Alameda Research, ces fonds étant ensuite redirigés vers FTX.

Alameda Research is sending stablecoins to @FTX_Official in size.

Just 15 minutes ago, they received 56M $USDC from @circle and then deposited it on FTX.

Within the last 24h, they have sent a total of $257M. pic.twitter.com/3qZc1ULjEZ

— The Data Nerd (💙,🧡) (@theData_Nerd) November 7, 2022