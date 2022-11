FTX : Environ 400 millions de dollars de tokens FTT ont été ajoutés à la supply en circulation

Hier dimanche 13 novembre, soit au lendemain du « hack » toujours non élucidé de FTX et FTX.US, 196 millions de tokens FTT, soit 380 millions de dollars à ce moment-là, ont été ajoutés à ceux déjà en circulation par le contrat de déploiement de tokens de FTX. Cela constitue la totalité des tokens FTT qui étaient sensés être maintenus provisoirement dans le contrat.

Une émission de tokens totalement anormale, que ce soit concernant la quantité déployée simultanément ou concernant la date de création de ces derniers. Effectivement, les tokens FTT sont normalement censés être déployés de façon parcellaire à un certain rythme, comme a pu le souligner Changpeng Zhao, le PDG de Binance :

FTT contract deployers moved all remaining FTT supply worth $400 million, which should be unlocked in batches. Not too sure what's going on.https://t.co/JBPd02xIRk

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 13, 2022