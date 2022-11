Sam Bankman-Fried espère lever des fonds pour sauver FTX

Un dernier baroud d'honneur avant de disparaître, ou une véritable tentative de sauvetage ? Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, s'est finalement exprimé après plusieurs jours de silence dans une lettre adressée à ses employés. On en apprend un peu plus sur les priorités à court-terme de la plateforme.

Tout d'abord, il faut noter que cette lettre a été révélée par un employé lui-même, puis partagée sur Twitter par une figure bien connue de notre écosystème répondant au pseudonyme de Cobie. Celui-ci confirme que cette lettre a été vérifiée et confirmée par plusieurs sources. La voici :

A msg from SBF on FTX slack that got leaked to me by some telegram anon, have verified its real w another pic.twitter.com/XMjIM9nSkx

— Cobie (@cobie) November 10, 2022