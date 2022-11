Avant de signer un accord de rachat avec son concurrent Binance, FTX a fait appel à Wall Street

Après la chute de Terra (LUNA), la faillite de Celsius ainsi que celle de Three Arrows Capital (3AC), et alors qu'un semblant de reprise haussière paraissait enfin à l'horizon, l'année 2022 nous rappelle que le pire peut toujours arriver. La journée du mardi 8 octobre marquera indéniablement notre écosystème, dans un contexte de course à la régulation.

Alors que FTX connaissait une importante crise de liquidités, exacerbée par les annonces de Changpeng Zhao (PDG de Binance), la plateforme a finalement annoncé la suspension totale des retraits pour ses utilisateurs. Dans la foulée, nous apprenions que CZ aurait trouvé un accord avec Sam Bankman-Fried (PDG de FTX) pour un rachat de FTX par Binance.

Dans les heures qui ont précédé l'obtention « salvatrice » de cet accord, nos confrères de Semafor révélait que FTX a appelé à l'aide auprès de milliardaires de la Silicon Valley et de Wall Street. Selon leurs informations, la plateforme cherchait à obtenir plus d'un milliard de dollars.

Il semblerait même qu'au fil de la journée et de la chute du cours du FTT (le token de la plateforme FTX), le trou dans la trésorerie s'est creusé, jusqu'à atteindre 5 à 6 milliards de dollars.

Les répercutions ont évidemment été dévastatrices pour le marché des cryptomonnaies. Le FTT a clôturé la journée avec une baisse de 76% et un prix aux alentours de 6 dollars, alors qu'il s'échangeait 22 dollars à son ouverture. En parallèle, le Bitcoin (BTC) chute de 9% et l'Ether (ETH) de 15% ce mardi.

👉 Pour y voir un peu plus clair sur le marché, retrouvez la dernière analyse de Vincent Ganne

Ce à quoi FTX fait actuellement face est une crise de liquidité classique, lorsqu'une institution financière ne peut vendre ses actifs suffisamment rapidement pour satisfaire les demandes de retraits des investisseurs ou les crédits auprès des prêteurs.

Pourtant, selon les informations du co-fondateur d'Huobi, il semblerait que FTX ait retiré plus de 6 milliards de dollars du marché depuis plusieurs semaines. Toutefois, la pression imposée par les déclarations de Changpeng Zhao a accéléré les évènements.

Une situation qui découle d'une mauvaise gestion par FTX et qui aurait pu être évitée, comme n'a pas manqué de le rappeler Changpeng Zhao sur Twitter. Selon lui, deux leçons doivent être tirées de cette affaire : « ne jamais utiliser un jeton que vous avez créé comme garantie » (i.e le FTT) et « ne jamais emprunter lorsque vous diriger une entreprise dans les cryptos » :

Two big lessons:

1: Never use a token you created as collateral.

2: Don’t borrow if you run a crypto business. Don't use capital "efficiently". Have a large reserve.

Binance has never used BNB for collateral, and we have never taken on debt.

Stay #SAFU.🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022