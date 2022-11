Binance à l'intention d'acheter la plateforme FTX

Binance serait sur le point de racheter FTX, la plateforme connaissant actuellement une importante crise de liquidités.

L'information nous vient directement de Changpeng Zhao, PDG de Binance :

This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days.

