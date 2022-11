Le régulateur financier des Bahamas décide de geler les actifs de FTX Digital Markets

Ce n’était qu’une question de temps avant que les régulateurs ne réagissent à l’affaire FTX. C’est désormais chose faite : la Securities Commission des Bahamas, où est situé le siège social de l’entreprise, a décidé de geler les actifs de FTX Digital Markets, une filiale locale. Que va-t-il se passer pour les utilisateurs ?

Les actifs de FTX Digital Markets gelés par le régulateur des Bahamas

Une décision « prudente ». C’est ainsi que la décision de la Securities Commission des Bahamas est décrite dans un communiqué. La nouvelle a été annoncée cette nuit, et elle concerne l’intégralité la filiale locale FTX Digital Markets Ltd (FDM). Le régulateur précise les points qui ont été soulevés au cours de cette semaine riche en événements, sur lesquels il compte se pencher :

« La Commission est consciente des déclarations publiques qui suggèrent que les actifs des clients ont été mal manipulés, mal gérés, et/ou transférés à Alameda Research. En se basant sur les informations disponibles pour la Commission, des actions de ce type auraient été contraires à une gouvernance normale, sans consentement des clients et potentiellement illégales. »

On apprenait en effet hier que Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, aurait discrètement transféré des fonds clients lors de la chute de Voyager Digital, afin de sauver l’entreprise d’investissement Alameda Research.

FTX Digital Markets en liquidation provisoire

La Securities Commission a donc décidé de placer FDM en liquidation provisoire, afin de « préserver les actifs et stabiliser l’entreprise ». Un avocat a été nommé pour se charger de l’affaire pendant que le régulateur enquête.

Concrètement, cela veut dire que les fonds des utilisateurs sont effectivement bloqués. Les mouvements d’actifs ne seront autorisés que par le liquidateur :

« Aucun actif de FTX Digital Markets, de ses clients, ou des trusts détenus par FDM ne peuvent être transférés, réassignés ou gérés de quelque manière que ce soit, sans l’approbation écrite du liquidateur provisoire. »

Commence désormais la partie la plus longue – et certainement la plus douloureuse – pour les utilisateurs. L’entreprise va être bloquée jusqu’à ce que les procédures légales rattrapent l’affaire. Il s’agit d’une première conséquence légale de la chute de l’empire FTX. Et celle-ci a été tellement rapide et inattendue qu’il faudra probablement quelques semaines avant que l’ampleur de la crise ne soit réellement connue.

Source : Nassau Guardian via Twitter

