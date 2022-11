Gary Gensler, président de la SEC, s'exprime au sujet de l'affaire FTX

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), l'organisme fédéral américain de réglementation des marchés financiers, s'est exprimé sur la chute de la plateforme FTX au cours d'une allocution donnée sur la chaîne américaine CNBC.

Davantage de régulation à venir ?

Le président de la Securities and Exchange Commission Gary Gensler a été interrogé sur la chaîne américaine CNBC au sujet de la chute de l'exchange FTX.

Sans surprise il prône davantage de régulation pour protéger les investisseurs dans les cryptomonnaies. Il demande également aux entreprises de se rapprocher de la SEC pour se conformer à la régulation et que le temps presse et que des sanctions arriveront prochainement. Il indique que la SEC souhaite procéder de deux manières :

1 - En travaillant davantage avec les exchanges et les plateformes de prêts de cryptos pour les enregistrer et les réguler ;

2 - En forçant les plateformes à appliquer les lois avec notamment plus de 100 actions en Justice émises par la SEC sous son mandant et celui de son prédécesseur. Il rappelle notamment la victoire de la SEC dans un procès contre le projet crypto LBRY et les sanctions à l'encontre de Kim Kardashian.

Davantage de transparence est demandée pour les entreprises et les entités qui souhaitent procéder à des acquisitions ou des fusions en dévoilant les cryptomonnaies et les montants détenus par ces entités afin d'éviter les mêmes déboires qu'avec le FTT de FTX.

D'après Gary Gensler la situation est la conséquence de deux principales choses. En premier lieu les dépôts des utilisateurs sur FTX ont été utilisés pour faire du trading contre ceux-ci et que ces derniers n'en étaient évidemment pas informés. Pour le président de la SEC cette affaire est liée à la chute de Terra (LUNA) datant de plusieurs mois.

Pour Gary Gensler, l'univers des cryptomonnaies est un monde très interconnecté avec quelques acteurs centraux. Qu'un de ces acteurs centraux (en l'occurrence FTX) n'ait pas été transparent, ait utilisé des leviers notamment via de l'emprunt pour ses investissements a entrainé la perte des fonds de leurs clients.

Sam Bankman-Fried, dirigeant de l'exchange FTX, avait eu un rendez-vous avec le Président de la SEC en mars dernier. Gary Gensler affirme lui avoir tenu un discours ferme pour être transparent et régulé et n'a pas confirmé avoir eu l'impression d'être trompé par SBF.

Malgré cet événement Gary Gensler répète que la technologie est toujours intéressante et qu'il y a de bonnes innovations.

Pendant l'interview le sujet des stablecoins avec Tether a été abordé, Gary a déclaré que les stablecoins qui permettent d'obtenir des rendements ou des récompenses de manière directe ou indirecte pourraient être considérés comme des Securities.

FTX aurait-elle profité de failles juridiques ?

C'est ce qu'affirme le membre du Congrès, et Républicain, Tom Emmer.

Interesting. @GaryGensler runs to the media while reports to my office allege he was helping SBF and FTX work on legal loopholes to obtain a regulatory monopoly. We're looking into this. https://t.co/SznowgcP6V — Tom Emmer (@RepTomEmmer) November 10, 2022

Il indique que la Securities and Exchange Offering, et notamment Gary Gensler, aurait essayé de tirer profit de vides juridiques pour obtenir un monopole réglementaire.

Est-ce de cela dont voulait parler Changpeng Zhao, le PDG de Binance, lorsqu'il indiquait sur Twitter :

« Nous ne soutiendrons pas des personnes qui font du lobbying contre d’autres acteurs de l’industrie dans leurs dos. »

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

