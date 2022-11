FTX : la fortune de Sam Bankman-Fried passe de 14.6 milliards à 991 millions de dollars

Le milliardaire et fondateur de FTX avait une part conséquente de ses avoirs en FTT, le token natif de la plateforme d’échange. Au total, Sam Bankman-Fried a vu sa fortune diminuer de 93% en 24h. Il s’agit d’une déchéance presque inédite pour une fortune de cette taille. L’ex-milliardaire avait bien essayé de sortir les rames cette semaine pour rassurer des utilisateurs qui se précipitaient sur les retraits, face à un cours du FTT qui opérait son piqué, mais cela n’a bien sûr pas suffi.

Sam Bankman-Fried est silencieux sur Twitter depuis sa dernière annonce, où il expliquait avoir trouvé un accord avec Binance pour le rachat de FTX. Il remerciait à l’occasion Changpeng Zhao, suite à une semaine de conflit :

4) A *huge* thank you to CZ, Binance, and all of our supporters. This is a user-centric development that benefits the entire industry. CZ has done, and will continue to do, an incredible job of building out the global crypto ecosystem, and creating a freer economic world.

— SBF (@SBF_FTX) November 8, 2022