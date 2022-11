« Je suis désolé. C'est la chose la plus importante. J'ai merdé, et j'aurais dû faire mieux. » : c'est en ces mots que Sam Bankman-Fried a décidé de briser la glace.

2 jours après son dernier tweet en date du 8 novembre faisant état d'un potentiel rachat de FTX par Binance (il a depuis précisé qu'il se doutait que Binance ne comptait pas aller au bout de la transaction), « SBF » a décidé de faire le point sur la situation dans un long thread sur Twitter, insistant plusieurs fois sur ses excuses et sa sincérité.

Bien qu'il entame son thread en avouant qu'il aurait dû communiquer davantage sur la situation, le PDG de FTX a toutefois révélé qu'il avait « les mains liées » durant la période du probable rachat de sa plateforme et qu'il n'était pas en mesure de donner d'informations à ce sujet à ce moment-là.

Confirmant une information qui circulait déjà, Sam Bankman-Fried annonce que FTX.US, la branche américaine de l'exchange, continue d'opérer normalement. Il affirme également que les utilisateurs de cette dernière ne courent aucun risque.

Concernant les fonds déposés sur l'exchange, SBF dévoile pas que pas moins de 5 milliards de dollars ont été retirés de FTX sur la seule journée de dimanche, soit la quantité de retraits simultanés « la plus importante, et de loin ».

Alors que nous avons très récemment appris qu'Alameda Research, la société d'investissement de FTX, avait été précédemment sauvée financièrement par les fonds de différents utilisateurs détournés par l'exchange, Sam Bankman-Fried assure que les utilisateurs restent sa priorité.

9) Anyway: right now, my #1 priority--by far--is doing right by users.

And I'm going to do everything I can to do that. To take responsibility, and do what I can.

— SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022