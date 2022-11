FTX : l’utilisation de NFT a servi à contourner le gel des retraits

Les situations difficiles stimulent la créativité, et l’utilisation qu’ont faite certains investisseurs des tokens non fongibles (NFT) sur FTX souligne ce principe. En effet, alors que les utilisateurs des Bahamas disposent de certaines facilités pour retirer leurs fonds, les NFT ont servi de monnaies d’échange pour débloquer d’autres investisseurs basés en dehors de l’archipel.

Pour cela, les personnes désireuses de contourner les restrictions ont acheté des NFT à des Bahaméens à hauteur du montant qu’ils désiraient retirer, puis la somme convenue pouvait être envoyée vers des portefeuilles externes.

Cette manipulation ingénieuse a notamment été repérée par un utilisateur de Twitter. Au total, 50 millions de dollars auraient fuité de cette manière. Notons d’ailleurs que même les équipes de FTX se sont montrées surprises de ce cas d’application, si l’on en croit leur réponse à ce tweet :

lmao guess who just found out how 50m just flowed out of FTX https://t.co/UPj6IXC7U6 pic.twitter.com/WYOk7CMtSu

Plus tôt dans la matinée, Coby, l’influenceur crypto qui a été l’hôte d’un live surréaliste il y a trois jours, s’était d’abord interrogé sur une adresse retirant de grandes quantités d’USDT pour une valeur de plusieurs millions de dollars :

Can anybody explain what is happening with this address?https://t.co/dLhCoqA9Fd

It is withdrawing millions of Tether from FTX and sending them to 0x18df7b342cdd4e7db0def4546c0ed01e79fd207e

Currently $21m withdrawn.

— Cobie (@cobie) November 11, 2022