Rachat de FTX, Do Kwon en live, le BTC sous 18 000 dollars : retour sur une journée folle

Après l’annonce d’un potentiel rachat de FTX par Binance, Do Kwon se montrant en live et le retour du BTC sous 18 000 dollars, la journée du 8 novembre 2022 restera à coup sûr dans les esprits des investisseurs en cryptomonnaies. Avec autant de rebondissements, ces évènements nous en auront littéralement fait voir de toutes les couleurs.

L’affaire FTX a conduit à une journée inimaginable

Si l’on pensait avoir tout vu sur le marché des cryptomonnaies, la journée à laquelle nous avons assisté hier suite à l’affaire FTX avait pourtant tout d’un scénario de film.

Lundi dernier, Sam Bankman-Fried (SBF), le fondateur de FTX et d’Alameda Research niait encore les rumeurs concernant ses sociétés. Mais 24 heures plus tard, ces rumeurs se concrétisaient et Changpeng Zhao (CZ), le fondateur de Binance, annonçait que sa plateforme viendrait en aide à FTX en vue d’un rachat.

Dans un premier temps, le prix de l’ensemble du marché crypto a immédiatement réagi. En effet, alors que la journée avait démarré dans le rouge, le cours du Bitcoin (BTC) est passé de 19 277 dollars à 20 705. De son côté, le BNB de Binance s’est même offert un rallye de près de 22 % en passant de 326 à 398 dollars.

Ces éléments laissaient clairement supposer que le point bas était derrière nous, mais le marché en a décidé autrement en repartant tout aussi violemment dans l’autre sens. Ainsi, le BTC est allé jusqu’à toucher 17 226 dollars sur certaines plateformes, si l’on se réfère à l’indice spot de TradingView :

Cours du BTC en données horaires

Le contrat à terme du Chicago Mercantile Exchange (CME) indique même un point bas à 16 835 dollars. Lors de l’écriture de ces lignes, le prix de l’actif évolue encore sous les 18 000 dollars, laissant planer le doute sur la direction à suivre.

S’il est difficile de donner une explication concrète à la soudaine chute du marché, il est probable qu’après l’euphorie passagère, celui-ci se soit inquiété de la forte centralisation qui découlerait du rachat de FTX par Binance.

De plus, FTX étant la plus grosse plateforme aux États-Unis, il ne serait pas surprenant de voir les autorités de régulation américaines mettre leur nez dans l’affaire, bien que techniquement parlant, la branche internationale de FTX est enregistrée aux Bahamas.

Un live lunaire avec Do Kwon et Martin Shkreli

Si la journée était déjà bien chargée en rebondissements, nous aurions eu tort de penser que nous ne pourrions pas être encore plus surpris.

Tandis que l’influenceur crypto Cobie annonçait un live Twitch pour discuter des évènements, Zhu Su, le cofondateur du défunt fonds d’investissement Three Arrows Capital (3AC), a profité d’un tweet pour refaire surface après une inactivité depuis de 12 juillet dernier :

gm — Zhu Su 🔺 (@zhusu) November 8, 2022

Mais comme si cela ne suffisait pas, à 1 h 13 minutes de live, Do Kwon, le fondateur de Terra qui est toujours recherché par les autorités, a demandé à rejoindre la conversation qui s’est alors transformée en interview improvisée.

Comble de la soirée, Martin Shkrely, l’ancien gestionnaire de fonds connu pour divers scandales médicaux, s’est également invité à ce live à 1 h 36 minutes. Celui-ci est notamment connu pour avoir fait grimper le prix du Daraprim, un médicament entre autres utilisé par les personnes atteintes du sida, de 13,5 à 775 dollars le comprimé en 2015.

En le voyant rejoindre la conversation, Do Kwon s’est lui-même montré surpris :

« Bord**, est-ce que c’est Martin Shkrely ? »

Martin Shkrely, déjà condamné par le passé, s’est alors permis de conseiller au fondateur de Terra de ne pas s’inquiéter, car « la prison n’était pas si mal » :

Après une longue période de latéralisation, le marché nous a rappelé que le bear market n’avait peut-être pas dit son dernier mot. De plus, cet enchaînement d’évènements, tous plus imprévisibles les uns que les autres, montre que l’écosystème a encore besoin de gagner en maturité.

