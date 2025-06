Comment construire l’Ethereum de demain ? Entretien exclusif avec Barnabé Monnot, co-directeur de l’Ethereum Foundation

Année après année, Ethereum (ETH) évolue en intégrant des mises à jour d'envergure pour faire de son écosystème une plateforme financière mondiale. Pour tenter de comprendre ce qu'il se passe en coulisses, nous sommes allés à la rencontre de Barnabé Monnot, co-directeur de Protocol, le pôle dédié à la recherche et au développement de l'Ethereum Foundation. Sa mission ? Améliorer l'expérience utilisateur.

Entretien exclusif avec Barnabé Monnot, co-directeur de Protocol à l’Ethereum Foundation

Le 2 juin, l’Ethereum Foundation (EF) a fait une annonce majeure, sur laquelle nous sommes revenus en détail, avec plusieurs changements dans l’organisation de son pôle Rercherche & Développement rebaptisé « Protocol ».

Dans ce contexte, nous sommes allés à la rencontre de Barnabé Monnot, qui, avec Josh Rudolf, dirige les travaux relatifs à l’amélioration de l’expérience utilisateur sur Ethereum (ETH). Dans cet entretien, il revient sur sa mission capitale dans le développement de la blockchain.

Ainsi, c’est en 2020 que commence son parcours à l’Ethereum Foundation :

Je suis à l’Ethereum Foundation depuis 2020. J’ai démarré dans l’équipe de recherche « Robust Incentives Group », dont j’ai pris la direction en 2021, puis je suis devenu co-directeur du groupe de recherche début 2025 et maintenant co-directeur du groupe Recherche & Développement, renommé Protocol.

En plus de ses fonctions de coordination et de management, cette évolution l’a amené à travailler sur des améliorations majeures du protocole, dont :

L’EIP-1559, qui a introduit le burn d’ETH en août 2021 ;

The Merge, marquant le passage au Proof-of-Stake ;

Le concept de Proposers/Builders Separation (PBS), que nous détaillons dans cet article sur la Maximal Exctractable Value (MEV) ;

La théorie des jeux et la modélisation économique en général.

👨‍🏫 Tout savoir sur l’écosystème Ethereum (ETH)

Une réorganisation nécessaire pour l’avenir d’Ethereum ?

En quelques années, Ethereum a connu des innovations majeures. Si pour l’instant, le prix de l’ETH sous-performe largement au cours de ce bull run, la blockchain, elle, a passé avec brio des mises à jour d’envergure.

Pourtant, l’Ethereum Foundation a traversé une crise au début de l’année, la poussant à se réorganiser de la manière dont il est question aujourd’hui. Si n’est pas question d’alimenter là une quelconque polémique, Barnabé Monnot nous décrit une évolution qui, somme toute, fait échos au genre d'interrogations auxquelles devraient faire face une startup ayant connu une croissance fulgurante :

L’Ethereum Foundation a toujours été composée de voix fortes et avec des visions personnelles de ce qu’est Ethereum ou l’EF, des gens brillants qui sont autonomes et guidés par leurs idées. Ça fonctionne très bien pour générer des projets ambitieux et uniques, mais sans la ligne directrice qu’était le Merge, une fois cette étape franchie, à mon avis, nous avons eu du mal à passer le cap et à comprendre où avancer. Ça a donné lieu à beaucoup de discussions, une remise à plat, et comme l’EF est une institution stable, nous avons pu trouver un chemin pour avancer. Il y a toujours des discussions actives sur les limites de la scalabilité, les propriétés de la décentralisation et que sacrifier pour les obtenir, quels rapports l’EF doit-elle avoir avec les projets qui construisent sur Ethereum, quels sont ses champs d’action, etc.

Trader la crypto ETH sur la plateforme décentralisée Hyperliquid

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Tandis que ce sont là des questions dont les réponses seront trouvées au fil du temps, la réorganisation de l’Ethereum Foundation doit contribuer à donner une direction claire :

Peux-tu nous en dire plus sur les tenants et aboutissants de ta nouvelle mission pour l'Ethereum Foundation ?

Il y a au moins deux niveaux. Nous voulons déjà que l’expérience utilisateur soit sécurisée pour empêcher des interactions nocives avec la blockchain (signatures aveugles, ou compromises), et que les utilisateurs se sentent toujours en contrôle parfait de leurs actifs, notamment avec des comptes plus programmables ou intelligents. Nous voulons aussi que l’expérience se fasse de manière simple, surtout dans un contexte où les utilisateurs font des actions sur plusieurs blockchains à la fois, comme acheter un NFT sur Base avec des actifs sur le mainnet. L’utilisateur doit pouvoir communiquer ce qu’il veut faire, sans nécessairement devoir comprendre toute l’infrastructure qui est derrière ou faire des opérations manuelles quand elles peuvent être automatisées, telles que transférer des actifs d’une blockchain à l’autre.

Au-delà de la partie visible de l’iceberg, Barnabé Monnot revient donc sur ses travaux permettant un impact à long terme sur l’expérience utilisateur (UX) :

Mon expérience a plus à voir avec les entrailles du protocole Ethereum, son modèle de consensus, ses validateurs… Il y a des impacts assez directs sur l’UX, par exemple la durée entre deux blocs, aujourd’hui de 12 secondes, pourrait être réduite dans le futur, et ça donnerait une UX plus rapide ainsi que des coûts potentiellement moins élevés, si la liquidité peut s’écouler plus fréquemment. Donc il y a la sécurité, l’interopérabilité, les systèmes de consensus, les interfaces, la cryptographie et beaucoup de leviers à activer.

À l’Ethereum Foundation, la routine n’existe pas

Pour un poste aussi stratégique, les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas. De ce fait, notre invité est amené à porter plusieurs casquettes pour mener à bien sa mission :

À quoi ressemble une journée type à l’Ethereum Foundation, et quels sont les différents acteurs avec lesquels tu es amené à collaborer ?

Avec notre nouvelle structure Protocol, nous sommes plus au clair sur les buts que nous voulons atteindre sur le court terme. Cela dit, nous avons beaucoup de profils qui travaillent en grande autonomie sur les sujets qu’ils considèrent les plus importants. Donc la journée type, c’est de comprendre là où il y a le plus d’opportunités d’apporter du changement à Ethereum. Parfois, ça passe par écrire un papier de recherche, parfois par répondre sur un forum, ou organiser une réunion rassemblant les équipes internes et des collaborateurs externes, ou encore par proposer une mise à jour ; c’est très varié. J’ai beaucoup parlé et travaillé avec d’autres protocoles ou projets d’infrastructure sur Ethereum (les rollups, la MEV, etc.), maintenant, je pense que je serai beaucoup plus en contact avec la partie applications.

💸 Générez des revenus sur vos Ethers grâce au staking tout en sécurisant la blockchain Ethereum

Ainsi, nous comprenons que pour améliorer une machine aussi complexe qu’Ethereum, cela passe nécessairement par le fait de coordonner une multitude d’acteurs. Dans ce contexte, la nouvelle position de Barnabé Monnot l’oblige à considérer les différentes faces d’un même prisme :

J’ai eu moins de contact avec les développeurs d’applications qu’avec les développeurs du protocole jusqu’ici. J’ai beaucoup parlé les semaines précédentes avec des développeurs de wallets, des bridges, des market makers, pour comprendre comment fonctionnent les infrastructures qui sous-tendent les opérations des utilisateurs. Maintenant, je compte prendre le chemin inverse et partir des plus grandes difficultés que rencontrent les utilisateurs, et voir où il y a des opportunités d’ajouter l’expertise qu’ont beaucoup de personnes à la Fondation Ethereum sur le protocole, pour aider à résoudre ou faire avancer ces problématiques.

Meria : acheter des cryptos et les faire fructifier simplement avec le staking

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Ethereum : une machine en constante évolution

Nous le disions plus tôt, Ethereum a grandement évolué ces dernières années. Certaines mises à jour sont plus marquantes que d’autres, et lorsque nous lui demandons, Barnabé Monnot retient notamment l’intégration du Proto-Danksharding, avec l’EIP-4844, qui « a réduit le prix de la matière première nécessaire pour la sécurité des rollup ».

En effet, cela permet aux layer 2 de fonctionner en surchargeant moins le layer 1 en matière de données transmises :

C’est très certainement la mise à jour la plus stratégique depuis le Merge, mais ça a été beaucoup discuté et critiqué. Aujourd’hui, on est clair que l’écosystème Ethereum, incluant les rollups, fonctionne mieux quand le mainnet est fort, donc nous voulons faire passer le mainnet à l’échelle (de 10 à 100 fois sous quelques années, avec les zkEVM), continuer à augmenter la bande passante pour les rollups (nous espèrons de 4 à 8 fois progressivement et jusqu’au début de l’année prochaine), et mettre un coup d’accélérateur aux problèmes d’UX. Plus récemment, pour cette dernière catégorie, l'EIP-7702 (incluse dans Pectra) a été très importante pour rendre les comptes utilisateurs plus intelligents.

Bloc Info En bref, l’ EIP-7702 permet notamment de regrouper plusieurs transactions en une seule, de parrainer des frais de transaction, ou encore de créer des sous-comptes avec des autorisations spécifiques.

👉 Pour aller plus loin — Découvrez l’ensemble de nos guides sur Ethereum (ETH)

Si ce sont là des avancées qui améliorent effectivement grandement l’expérience utilisateur, un long chemin doit encore être parcouru pour faire d’Ethereum une plateforme financière mondiale, facilement utilisable par tout un chacun sans compétences techniques au préalable.

Aujourd’hui, même si de grands progrès ont déjà été concrétisés, il est par exemple encore nécessaire de savoir configurer un wallet, ou bien de transférer des fonds d’un layer 2 à un autre en fonction de l’application utilisée.

Ainsi, notre invité nous détaille un aperçu des différents chantiers devant améliorer cette expérience utilisateur dans les années à venir, à travers 3 types d’efforts à mener :

Le premier type d’effort, ce sont les standards. Avec les bons standards, un wallet peut être autonome pour comprendre quels sont les actifs de l’utilisateur, leur provenance et comment les transférer. Le deuxième type, c’est l’infrastructure. Il y a des approches plus ou moins pragmatiques pour réduire par exemple le délai pour sortir d’un optimistic rollup. Avec les zkEVM qui accélèrent, nous pouvons aussi nous intéresser aux atomic swaps d’un rollup à un autre, qui font transiter les actifs de la manière la plus sécurisée et rapide possible. Enfin, nous pourrions dire que le troisième type, c’est l’abstraction de compte, qui utilise les standards et des nouvelles fonctionnalités du protocole permettant par exemple à un utilisateur d’avoir le maximum de contrôle sans nécessairement posséder toute l’information sur l’infrastructure ou même les wallets, avec les wallets intégrés qui sont de plus en plus populaires.

Si ces concepts se concrétisent déjà petit à petit au quotidien, nul doute que nous ne sommes encore qu’aux prémices du plein potentiel d’Ethereum. Au fil des grandes mises à jour, il sera donc intéressant de voir cette vision se mettre en place. Pectra ayant été implémentée avec succès, les regards sont désormais tournés vers Fusaka, attendue pour la fin de l’année au plus tôt, bien qu’elle pourrait plutôt intervenir en 2026.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital