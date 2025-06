L’Ethereum Foundation restructure ses équipes — Quels sont les changements ?

Lundi, l’Ethereum Foundation a dévoilé une réorganisation pour répondre aux défis de l’écosystème Ethereum (ETH). Quels sont ces changements et quels seront les grands chantiers ?

L’Ethereum Foundation fait des changements dans son organisation

Ces dernières années, Ethereum (ETH) a grandement évolué tant au niveau de son layer 1, que sur son écosystème tout entier, avec la part belle faite aux layer 2 pour la mise à l’échelle. Comme tout projet connaissant de grands changements, des désaccords peuvent survenir, comme nous avons pu le voir en début d’année.

En parallèle, l’ETH fait partie des grands absents de ce bull run, et si son prix a retrouvé le chemin de la hausse ces dernières semaines, il reste encore en recul de 47 % depuis son plus haut historique (ATH). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette contre-performance et si ce n’est pas l’objet de cet article, cela a pu attirer les critiques vers l’Ethereum Foundation, qui a annoncé lundi des changements dans son organisation.

En effet, cette dernière fait état d’une restructuration de ses équipes, expliquant au passage que « certains membres » de la recherche et du développement de produits « ne continueront pas à travailler pour l’Ethereum Foundation », espérant toutefois que ceux-ci continueront d’œuvrer pour l’écosystème.

Ainsi, ce nouvel organigramme s’articule maintenant autour de 3 grands chantiers :

Au cours de l’année écoulée, nombre d’entre nous ont conclu qu’il était nécessaire de mieux définir nos priorités. En échangeant avec notre communauté, nous avons collectivement défini trois objectifs ambitieux à atteindre rapidement : développer le layer 1, développer les blobs et améliorer l’expérience utilisateur. Réussir cet objectif est le travail le plus précieux que nous puissions accomplir pour notre communauté, et il est de notre responsabilité de le réaliser.

Ces 3 pôles s’articuleront donc autour de 6 développeurs, eux-mêmes supervisés par Dankrad Feist, qui interviendra comme conseiller stratégique :

Mise à l’échelle du L1 : Tim Beiko et Ansgar Dietrichs ;

Mise à l’échelle des L2 : Alex Stokes et Francesco D’Amato ;

Améliorer l’expérience utilisateur (UX) : Barnabé Monnot et Josh Rudolf.

Pour entrer un peu plus dans les détails, les travaux autour du layer 1 viseront notamment à augmenter l’espace de bloc pour lui permettre de traiter « toutes les activités d’émission d’actifs, de gouvernance, de DeFi et de règlement L2, sans compromettre la dureté ». Par dureté, l’Ethereum Foundation entend ici la symbiose entre les différentes caractéristiques assurant l’évolutivité du réseau et sa robustesse.

Concernant les layer 2, les travaux consisteront à optimiser la disponibilité des données dans les blobs, tandis que ceux sur l’UX porteront entre autres sur la mise en place d’une expérience « unifiée, transparente et sécurisée », tant pour les particuliers que les institutions.

Alors que Fusaka s’inscrit comme la prochaine grande mise à jour d’Ethereum et serait attendue d’ici la fin de l’année, il sera intéressant de suivre les prochaines améliorations relatives à ces chantiers. En parallèle, le prix de l’ETH affiche 2 600 dollars, en hausse de 4,5 % sur 24 heures.

Source : Ethereum Foundation

