Dans le cadre de sa stratégie de diversification, le leader mondial des stablecoins Tether vient de déposer une proposition officielle d’acquisition du club de foot italien de la Juventus à son actionnaire principal, Exor. On fait le point…

Tether propose d'acheter le club de foot de la Juventus

Le leader du marché des stablecoins Tether occupe une place à part dans l'écosystème des cryptomonnaies, et désormais également en dehors. En effet, il ne cesse de s'imposer avec une croissance et des profits en hausse constante alors même que son USDT reste largement critiqué et rejeté de toutes parts.

Pourtant, se voir écarté de juridictions réglementaires comme l'Union européenne ou les États-Unis ne semble pas empêcher son actuel CEO, Paolo Ardoino, de poursuivre ses développements et investissements, désormais largement ouverts à la diversification, au point d'en faire l'un des plus gros détenteurs d'or au monde.

✍️ Découvrez notre top 10 des stablecoins pour générer un rendement passif

Un véritable empire financier dont la stratégie d'ouverture s'oriente vers des secteurs tels que le minage de Bitcoin ou l'agroalimentaire, en passant par les réseaux sociaux et le sport. Et c'est très précisément ce dernier domaine qui vient de faire parler de lui, suite à « une proposition d’acquisition du club de foot de la Juventus ».

La Juventus a toujours fait partie de ma vie. J’ai grandi avec cette équipe. Enfant, j’ai appris ce que signifiaient l’engagement, la résilience et la responsabilité en regardant cette équipe affronter le succès comme l’adversité avec dignité. Ces leçons sont restées avec moi bien après le coup de sifflet final. Paolo Ardoino

Gagnez jusqu'à 100 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg (jusqu'au 31/12)

Soutenir la Juventus avec des capitaux stables et une vision de long terme

Dans les faits, la société Tether a « soumis une proposition ferme, entièrement réglée en numéraire », visant à acquérir la totalité de la participation (65,4 %) de l'actionnaire principal du Juventus Football Club depuis plus d'un siècle, à hauteur de 2,66 euros par action. Il s'agit de la holding de la famille Agnelli-Elkann, Exor, actuellement dans une situation difficile face à la crise qui frappe sa filiale automobile Stellantis.

Une fragilité sur laquelle semble jouer Tether, afin d'offrir de meilleures perspectives à ce club de foot italien le plus titré, toutes compétitions confondues, grâce à ce que l'entreprise de Paolo Ardoino présente comme « une situation financière solide (...), des capitaux stables et une vision de long terme ».

🗞️ Nouveau FUD sur Tether — Une diversification dans l'or et le Bitcoin qui pourrait causer sa perte ?

Cette proposition est formulée avec humilité et un profond sens des responsabilités envers le club, ses supporters et son héritage. Nous pensons que l’histoire de la Juventus est encore en train de s’écrire et que ses prochains chapitres peuvent être définis par la force, la continuité et l’ambition. Paolo Ardoino

Selon les premières rumeurs qui circulent au sujet de cette proposition d'achat de Tether, les parts détenues par Exor dans le club de la Juventus ne seraient pas à vendre. La question reste de savoir si ce rejet - encore à confirmer - s'impose comme une fin de non-recevoir, ou comme le début d'une négociation plus approfondie.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Source et image de couverture : Tether

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.