Malgré ses nombreuses déconvenues réglementaires, Tether reste le leader incontesté du secteur des stablecoins. Une position qui s’accompagne d’une stratégie de réserve très agressive, au point d’en faire désormais l’un des plus gros détenteurs d’or au niveau mondial.

Tether accumule plus d'une tonne d'or par semaine

Le marché des stablecoins a enclenché une mutation historique depuis l'approbation du cadre réglementaire GENIUS Act aux États-Unis. Pourtant, cela représente surtout un nouveau rejet pour l'USDT du leader Tether, au même titre que dans l'Union européenne depuis la mise en place de son règlement MiCA.

Un contexte qui ne décourage visiblement pas son PDG, Paolo Ardoino, bien décidé à s'imposer sur des marchés émergents très friands de ces solutions monétaires transfrontalières et alternatives à leurs systèmes nationaux souvent défaillants. Résultat, l'USDT vient de franchir il y a peu le cap des 500 millions d'utilisateurs dans le monde.

En parallèle, Tether diversifie ses prises de position dans des secteurs comme le minage du Bitcoin, l'intelligence artificielle ou encore l'agroalimentaire. Une stratégie qui en fait depuis quelque temps l'un des plus gros détenteurs de BTC au monde, avec un portefeuille estimé à 87 485 BTC (un peu plus de 8 milliards de dollars actuellement).

Une accumulation stratégique qui concerne également l'or physique. En effet, les analystes de la Kobeissi Letter viennent de publier un rapport sur le sujet qui estime que la société Tether engrange plus d'une tonne de ce métal précieux chaque semaine depuis le début de l'année.

Tether devient l'un des plus gros détenteurs d'or au monde

Les métaux précieux représentent 7 % de ses réserves

La rapidité et la quantité impliquées par cette accumulation paraissent phénoménales. En effet, cela correspond à une stratégie d'achat qu'il semble possible d'estimer à plus de 120 millions de dollars chaque semaine, soit environ 4 milliards de dollars depuis le début de l'année, au minimum.

Les réserves d’or de Tether ont atteint un record de 12,9 milliards de dollars en septembre. Cela correspond à 104 tonnes d’or physique. La valeur de ses réserves d’or a doublé depuis le début de l’année, tandis que ses réserves physiques ont également doublé depuis le deuxième trimestre 2024. Kobeissi Letter

Au moment d'écrire ces lignes, les réserves de Tether indiquent un total de 181,2 milliards de dollars, largement positionnés sur le marché des bons du Trésor américains (plus de 60 %). En ce qui concerne l'or, il entre dans la part de 7,13 % annoncée comme étant dédiée aux métaux précieux, devant le Bitcoin et ses 5,44 %.

Selon les analystes de la Kobeissi Letter, avec cette stratégie d'accumulation active « Tether est en train de devenir l’un des plus gros détenteurs d’or au monde ». Une logique inscrite dans sa volonté affichée depuis 2023 de réduire sa dépendance au dollar, afin de se prémunir des risques géopolitiques et macroéconomiques.

Source : Kobeissi Letter

