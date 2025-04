À Panama City, les citoyens peuvent désormais payer leurs impôts en BTC et ETH

Panama City, la capitale et la plus grande ville du Panama accepte désormais les paiements en cryptomonnaies pour les taxes et les frais municipaux. Cette « petite Miami version latino », située à l'embouchure du canal de Panama, devient ainsi la première institution publique du gouvernement à accepter les cryptos.

En ce milieu de semaine, le conseil municipal de Panama a marqué une étape historique en devenant la première institution publique du pays à accepter les paiements en cryptomonnaies pour le règlement des frais municipaux.

🇵🇦 Panama City council has just voted in favor of becoming the first public institution of government to accept payments in Crypto.

Citizens will now be able to pay taxes, fees, tickets and permits entirely in crypto starting with BTC, ETH, USDC, USDT@APompliano @aantonop…

