Les habitants du Colorado peuvent désormais payer leurs taxes en cryptomonnaies

Depuis cette semaine, les habitants du Colorado, aux États-Unis, pourront désormais régler leurs taxes en utilisant les cryptomonnaies. Selon le portail de paiement dédié sur le site de l'État, les intéressés devront exclusivement utiliser PayPal pour utiliser ce mode de paiement.

Pour le moment, cette nouvelle possibilité n'est ouverte qu'aux particuliers, moyennant 1 dollar de frais fixe additionnés à 1,83 % de frais prélevés sur la totalité du montant versé.

Toujours selon le portail de paiement du Colorado, les personnes souhaitant régler leurs taxes en cryptomonnaies devront régler le montant dû en utilisant une seule et même cryptomonnaie.

Précisons que l'organisme receveur ne conservera pas les cryptomonnaies en tant que telles, mais sera chargé de les transformer directement en dollars.

Grâce à cette décision, dont la mise en œuvre avait déjà été annoncée au mois de février dernier par le gouverneur démocrate Jared Polis, le Colorado devient le premier État des États-Unis à accepter les cryptomonnaies comme moyen de paiement pour les contribuables.

Au cours de la même déclaration, Polis avait précisé que cela n'était qu'une première étape avant une adoption plus large des cryptomonnaies. Effectivement, le sénateur souhaiterait que le permis de conduire et le permis de chasse soient également accessibles grâce à ce type d'actifs.

Grâce à son gouverneur, l'État du Colorado pourrait bien s'embarquer dans une adoption plus globale des cryptomonnaies. Effectivement, Jared Polis avait également montré son intérêt pour les tokens non fongibles (NFT) lors de sa campagne.

Les NFTs sont des tokens uniques non interchangeables qui possèdent leurs propres propriétés et qui circulent sur la blockchain. Si vous souhaitez en savoir davantage, nous avons rédigé une page explicative à ce sujet.

Jared Polis avait lancé une série de NFTs disponibles pour un peu plus de 50 dollars afin de remercier ses donateurs. Ces NFTs, déployés sur la blockchain Flow, permettaient notamment d'accéder à certains événements.

I’m beyond excited to announce my campaign is dropping an exclusive collection of NFT’s!

I’ve always supported emerging technology and I’m looking forward to being among the first to implement NFT’s into campaigns. https://t.co/RS15wG8ox4

— Jared Polis (@PolisForCO) June 13, 2022