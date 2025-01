Le Bhoutan adopte BTC, ETH et BNB dans le cadre de ses réserves stratégiques

Fort de son rôle de cinquième plus grand détenteur de Bitcoin, le Bhoutan envisage désormais d'intégrer le BTC, l'Ether et le BNB dans ses réserves stratégiques. Une décision sera prise à ce propos en mars 2025, marquant un jalon de plus dans le projet de développement urbain et d'innovation économique envisagé par le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.