L'Assemblée nationale du Panama valide le projet de loi pour la régulation des cryptomonnaies

Après la République centrafricaine et Cuba, Panama devient le dernier pays à montrer patte blanche envers les cryptomonnaies.

Effectivement, ce jeudi 28 avril, l'Assemblée nationale panaméenne a validé le projet de loi visant à réguler l'utilisation des cryptomonnaies sur son territoire, que ce soit pour une utilisation privée ou une utilisation publique.

Le projet de loi englobe à la fois le commerce et l'utilisation de cryptomonnaies, l'émission de titres numériques, de nouveaux systèmes de paiement ainsi que la tokenisation de métaux précieux.

Si cette législation finissait par être mise en place, les Panaméens pourraient alors utiliser les cryptomonnaies comme moyen de paiement pour toutes leurs transactions du quotidien, sous réserve que ces dernières soient en accord avec les lois du pays.

Selon Gabriel Silva, un membre du Congrès à l'Assemblée nationale du Panama, ce projet ne se limite pas à une utilisation financière :

« Le projet de loi va au-delà de la seule réglementation des tokens, il voit plus grand que l'utilisation du Bitcoin comme monnaie légale, comme a pu le faire le Salvador avec sa mesure passée en septembre. »

À ce titre, nous pouvons lire dans le projet de loi relatif aux cryptomonnaies :

« [...] L'utilisation de la technologie de registre distribué et de la blockchain dans la numérisation de l'identité des personnes physiques et morales au Panama et comme moyen de rendre la fonction publique transparente. »