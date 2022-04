États-Unis : Fort Worth devient la première ville du pays à miner du Bitcoin (BTC)

La première ville des États-Unis à miner le Bitcoin (BTC)

Alors que les cryptomonnaies se démocratisent dans l'ensemble de la population, les autorités du monde entier commencent à y voir un potentiel majeur pour leurs économies locales. C'est la course à ceux qui exploiteront de la meilleure des manières ces nouveaux actifs qui tentent de s'imposer peu à peu dans nos modes de consommation.

Une ville de l'État du Texas aux États-Unis l'a bien compris. Fort Worth, la cinquième plus grande ville du Texas, veut profiter de l'engouement autour du Bitcoin pour miner la cryptomonnaie.

Le conseil municipal de la ville a voté le 26 avril une résolution pour accepter trois machines Bitmain AntMiner S9 pour miner du Bitcoin. Ces machines fonctionneront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur un réseau privé pour minimiser les risques de sécurité, dans un centre de données climatisé à l'hôtel de ville.

Fort Worth devient ainsi la première ville des États-Unis à miner le Bitcoin après que son conseil municipal ait voté à l'unanimité pour approuver la mesure.

Les machines minières d'une valeur de 2 100 dollars ont été données par le Texas Blockchain Council, une association à but non lucratif composée d'entreprises et d'individus qui travaillent dans l'industrie de cryptomonnaies.

Ce programme pilote lancé par le bureau du maire de Fort Worth, Mattie Parker, et la ville de Fort Worth en partenariat avec le Texas Blockchain Council, se déroulera pendant 6 mois, avant de voir si les autorités décident de le continuer ou non.

À la fin de ce programme, les autorités procèderont à une évaluation complète de l’impact et des opportunités de Bitcoin à Fort Worth. S'il est satisfaisant, les autorités n'excluent pas de l'appliquer à plus grande échelle, avec des machines plus performantes.

Une ville qui se veut « crypto-friendly »

Fort Worth affiche clairement ses ambitions de devenir « crypto-friendly ». Même si les machines minières sont relativement petites avec un faible impact, elles permettront quand même de positionner la ville comme « conviviale pour les cryptomonnaies, accueillante pour l'industrie et pour les entreprises responsables qui contribuent au développement de cette évolution. La technologie. ».

Tous les coûts de fonctionnement de ces machines seront couverts par la quantité de BTC minés par ces dernières. La ville promet de ne pas vendre les bitcoins qui seront minés pour spéculer. Elle compte les conserver.

Le maire de la ville a réitéré dans un communiqué son intention de devenir une ville référence en matière de technologie et notamment en matière de cryptomonnaie :

« Avec la technologie blockchain et la cryptomonnaie révolutionnant le paysage financier, nous voulons transformer Fort Worth en une ville favorable à la technologie. Aujourd'hui, avec le soutien et le partenariat du Texas Blockchain Council, nous entrons dans ce monde à petite échelle tout en envoyant un grand message : Fort Worth est l'endroit où l'avenir commence. »

Concernant l'impact écologique de cette nouvelle mesure, il sera très limité. La ville estime que chacune des machines minières consommera la même quantité d'énergie qu'un aspirateur domestique.

Le Texas, État très adepte du libéralisme économique et de l'innovation, s'érige déjà en nouvel eldorado pour l'univers des cryptomonnaies. Les mineurs du monde entier vont accueillir cette nouvelle mesure favorable pour eux. Déjà en octobre 2021, un sénateur américain soulignait que les ressources énergétiques du Texas pouvaient être une opportunité pour Bitcoin.

Lee Bratcher, président et fondateur du Texas Blockchain Council, a déclaré :

« L'État dans son ensemble s'est déjà imposé comme la capitale mondiale du minage de bitcoins. »

Source : Blog de Fort Worth

