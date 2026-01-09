Après avoir déjà déposé 3 demandes pour des ETF crypto cette semaine, la banque américaine Morgan Stanley persiste dans son offensive en lien aux cryptomonnaies avec l’annonce du déploiement programmé d’un wallet pour 2026.

Morgan Stanley poursuit son offensive crypto

La sixième plus grande banque américaine, Morgan Stanley, démarre cette nouvelle année sur les chapeaux de roues en lien au secteur des cryptomonnaies. En effet, elle vient de déposer cette semaine 3 demandes pour des ETF crypto internes appliqués au Bitcoin, à Ethereum et à Solana. Et ce n'est apparemment que le début.

Un changement de stratégie d'autant plus surprenant que ses conseillers avaient encore interdiction de proposer des produits crypto à leurs clients il y a tout juste quelques mois, jusqu'à ce que ce service devienne effectif sur sa plateforme E*Trade au mois de septembre.

De quoi confirmer l'offensive accélérée des acteurs institutionnels sur le marché crypto. Et, de toute évidence, la banque Morgan Stanley souhaite jouer la partie avec toutes les cartes en mains, puisqu'elle vient d'annoncer en cette fin de semaine le lancement programmé d'un wallet crypto dans le courant de l'année.

Des initiatives très clairement liées entre elles afin de servir une vision globale exposée sous la forme de « grands projets dans les crypto-actifs » par le responsable de Morgan Stanley Wealth Management, Jed Finn, dans les colonnes du média Barrons.

Un wallet crypto programmé pour 2026

D'un point de vue technique, ce portefeuille dédié aux crypto-actifs devrait permettre de « prendre en charge toutes sortes d’actifs tokenisés, y compris des participations au capital de sociétés privées ». Même si peu de détails sont actuellement disponibles, cela pourrait donc s'appliquer à des secteurs clés de la tokenisation, comme les actions boursières, les obligations ou encore l'immobilier.

Selon les informations révélées par le média Barrons, la banque Morgan Stanley envisage d'ouvrir ce portefeuille numérique à un nombre plus important d'actifs au fil du temps, et vu la vitesse à laquelle les chose évoluent actuellement cela pourrait bien arriver plus rapidement que prévu.

La banque Morgan Stanley revendique pas loin de 8 000 milliards de dollars d'actifs gérés pour le compte de clients. La question reste de savoir quelle part de cette activité sera effectivement ouverte aux crypto-actifs et sous quelles conditions, compte tenu du passé méfiant de cette acteur institutionnel à l'égard des cryptomonnaies.

Une autre question consiste à déterminer si ce wallet crypto sera développé dans une version propriétaire uniquement utilisée en interne, ou s'il permettra de se connecter à des blockchains publiques comme Ethereum qui représente actuellement plus de 60 % des parts du marché de la tokenisation.

Doit-on s'attendre à d'autres annonces surprenantes dans les prochains jours, comme le développement d'un stablecoin natif ? Une affaire à suivre de près...

Source : Barrons, RWA.xyz

