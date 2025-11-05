La montée en puissance des Démocrates fait-elle peser un risque sur le secteur crypto américain ?

Les Démocrates gagnent actuellement du terrain aux États-Unis en remportant certaines élections clés, dont la plus médiatisée reste celle du nouveau Maire de New York, Zohran Mamdani. Doit-on y voir un possible recul dans l’adoption réglementaire des cryptomonnaies ?

Le Démocrate Zohran Mamdani devient le nouveau Maire de New York

Si l'on considère que Donald Trump œuvre plus pour le secteur des cryptomonnaies que pour ses intérêts personnels, la montée en puissance actuelle des Démocrates peut sembler problématique face à la politique pro-crypto mise en place aux États-Unis.

Une interrogation qui trouve son point d'orgue avec la récente élection du nouveau Maire de New York, Zohran Mamdani, bien trop à gauche pour l'actuel président des États-Unis et ses partisans. C'est oublier un peu vite que cette ville emblématique était auparavant dirigée par le Démocrate pro-Bitcoin Eric Adams, premier du genre à se verser son salaire en BTC dès 2021.

Le véritable point de friction au sujet de Zohran Mamdani réside dans son désintérêt évident des cryptomonnaies, si ce n'est pour rappeler, suite aux affaires Terra et FTX, que « lorsque les entreprises crypto s'effondrent, ce ne sont pas les riches qui souffrent, ce sont les petits investisseurs qui viennent de manière disproportionnée de communautés à faible revenu et de couleur ».

Une déclaration qui laisse planer le spectre d'une politique réglementaire possiblement peu favorable dans le domaine, même si rien ne permet pour le moment de le confirmer.

Un élu trop « socialiste » pour être pro-crypto ?

Une élection qui ne manque pas de faire réagir parmi les acteurs crypto américains notoirement connus pour leur soutien actif à Donald Trump. D'autant plus si l'on considère le caractère identifié comme « socialiste » de la politique de Zohran Mamdani, dans une version américaine qui reste toutefois très libérale.

Des critiques notamment émises par Anthony Scaramucci (SkyBridge Capital) et Tyler Winklevoss (Gemini). Mais comme aucune véritable position crypto n'existe encore, il était plus précisément question de la promesse d'augmenter les impôts de 2 % pour tous les contribuables qui gagnent plus d'un million de dollars par an, avec le risque d'une fuite des fortunes locales vers d'autres horizons plus favorables.

S’il gouverne depuis le centre, comme certaines personnes le prédisent, alors il sera un Maire très populaire. Mais s’il penche vers l’extrême gauche et élimine des membres des forces de police, [alors il sera impopulaire]. Anthony Scaramucci

Peut-être auraient-ils préféré le candidat Démocrate recalé lors de la primaire pour la campagne pour la Mairie de New York, Andrew Cuomo, désireux de créer un poste de directeur de l’innovation chargé de la blockchain et de la crypto au niveau municipal. Son but ? Garantir un soutien et une collaboration active des secteurs émergents implantés localement.

Une prise de position qui n'a rien de surprenant pour la cofondatrice et PDG du protocole d’intelligence artificielle Saga, Rebecca Liao, car « les démocrates de l’establishment ont traditionnellement entretenu de très bonnes relations avec le secteur technologique et cherchent à trouver des moyens de le promouvoir ».

Vers une prise de contrôle Démocrate du Sénat ?

Au-delà de cette élection fortement médiatisée, d'autres personnalités Démocrates accèdent actuellement à des postes clés, comme Mikie Sherrill devenue gouverneure du New Jersey en battant son opposant Républicain, Jack Ciattarelli, avec 57 % des voix.

Une élue qui bénéficie de la note maximale « A » sur le site du lobby américain Stand With Crypto, fondé par la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase au moment de la dernière campagne présidentielle. Un point fort, selon les responsables de ce classement, car cela lui aurait permis de bénéficier du soutien des électeurs pro-crypto implantés localement.

Le New Jersey compte plus de 80 000 partisans de Stand With Crypto — soit presque exactement la marge nécessaire à la victoire lors de la dernière élection du gouverneur. Ces électeurs pro-crypto pourraient devenir un bloc décisif le jour des scrutins. Stand With Crypto

Dans le même temps, la Démocrate Abigail Spanberger devient la première femme gouverneure de Virginie, avec un curriculum vitae vierge en ce qui concerne les cryptomonnaies.

Des résultats positifs cumulés du côté des Démocrates qui font désormais planer le risque d'une perte de contrôle du Congrès par les Républicains au cours de l'année prochaine, avec des répercussions sur le programme politique de l'administration Trump encore difficile à estimer.

Quoi qu'il en soit, Démocrate ne veut plus nécessairement dire anti-crypto !

Sources : Zohran Mamdani, Stand With Crypto

