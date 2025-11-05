Le « shutdown » américain devient le plus long de l'histoire — Quelles conséquences pour les marchés ?

Le shutdown qui paralyse actuellement les administrations américaines vient de franchir le cap des 35 jours, devenant ainsi le plus long de l’histoire. Quel impact cela peut-il avoir sur les marchés boursiers, ou celui des cryptomonnaies ?

Le « shutdown » américain devient le plus long de l'histoire

Donald Trump s'impose comme un habitué de ce genre d'exercice, puisqu'il apparaît déjà comme celui qui avait déclenché le shutdown le plus long de l'histoire au cours de son précédent mandat, avec une durée alors fixée à 35 jours. Un record qui vient d'être officiellement dépassé ce mercredi 5 octobre, avec un total de 36 jours.

Une fermeture des administrations jugées non essentielles suite à une absence d'accord sur l'orientation budgétaire nationale qui paralyse grandement la première économie mondiale, notamment dans le cadre de la livraison très attendue des précieuses données sur l'emploi ou la consommation des ménages.

Malgré tout, cette paralysie n'a pas empêché la Securities and Exchange Commission (SEC) de donner son approbation pour les premiers ETF crypto spot, dont le GSOL de Bitwise — appliqué à Solana (SOL) — s'impose déjà comme un succès important.

Désormais, une question s'impose dans toutes les analyses. Cette durée record pour un shutdown doit-elle laisser craindre des conséquences négatives sur les marchés boursiers, ou celui des cryptomonnaies ? Bien au contraire, le peu de réactions enregistrées sur les places boursières laissent envisager un dénouement potentiellement positif, selon l'analyste senior de Swissquote, Ipek Ozkardeskaya.

Pour les actions, l'effet d'une fermeture du gouvernement pourrait être positif. En fait le S&P 500 a progressé lors de trois des quatre dernières, et il a gagné plus de 10% lors de la fermeture de 2018-2019 (la précédente plus longue de l'histoire, ndlr), qui a également coïncidé avec un pivot de la Réserve fédérale. Ipek Ozkardeskaya

« Un tournant majeur pour la liquidité mondiale »

Une vision également confirmée par les analystes de TradingView, au point de positionner ce shutdown comme « un tournant majeur pour la liquidité mondiale ». En effet, cette fermeture gouvernementale impose une réduction des paiements effectués par le Treasury General Account (TGA), une sorte de compte courant du gouvernement fédéral.

De ce fait, le TGA se vide beaucoup plus lentement, alors que la liquidité disponible dans le système financier diminue. Une « contraction silencieuse » qui, une fois libérée avec un retour à la normale, s'apparente à une injection directe et massive de liquidité dans l’économie.

Les réserves bancaires augmentent mécaniquement, les taux du marché repo peuvent se détendre et les actifs risqués — actions, obligations à haut rendement et cryptomonnaies — enregistrent souvent un rebond à court terme. TradingView

Il faut donc patienter, afin d'attendre la résolution de cette situation ubuesque qui n'a rien de véritablement dramatique, sauf peut-être pour les 700 000 fonctionnaires non rémunérés depuis plus d'un mois. En ce qui concerne les marchés financiers, « l'impact le plus gênant sera le retard dans les données économiques », comme le rapport sur l'emploi non publié, alors qu'il devait intervenir le 3 novembre dernier.

Source : TradingView

