Goldman Sachs accélère sur la crypto - Au programme : tokenisation, stablecoins et marchés prédictifs

Le PDG de Goldman Sachs indique que le sujet des cryptomonnaies devient une priorité pour sa banque, notamment en ce qui concerne la tokenisation et les stablecoins. Dans ce cadre, il vient également de rencontrer les dirigeants des marchés prédictifs Polymarket et Kalshi.

Goldman Sachs dans les starting-block avec l'arrivée de la législation crypto ?

L'adoption des cryptomonnaies par les géants bancaires américains a atteint un rythme bien plus soutenu depuis que Morgan Stanley a créé la surprise en déposant plusieurs demandes d'ETF consécutives, suivi d'un projet tout aussi inattendu de wallet crypto au cours de la semaine dernière.

De quoi motiver la concurrence à intensifier ses incursions dans le domaine, si l'on en croit les récentes déclarations du PDG de la banque d'investissement Goldman Sachs, David Solomon, au cours de l'appel aux résultats du quatrième trimestre de son entreprise.

L'occasion d'affirmer qu'un « nombre important de ses salariés se concentre actuellement sur deux points essentiels : la tokenisation et les stablecoins ».

✍️ Découvrez notre top 10 des stablecoins pour générer un rendement passif

Une avancée notable que la banque Goldman Sachs envisage de mener en parallèle de la mise en place d'une législation crypto initialement promise pour 2026, si toutefois elle arrive à franchir les nombreux obstacles et reports en train de se mettre en travers de sa route.

Évidemment, il se passe beaucoup de choses à Washington en ce moment avec le Clarity Act. J’étais d’ailleurs à Washington mardi pour discuter avec certaines personnes des points que nous jugeons importants pour notre activité et de la manière dont cela doit être formulé. David Solomon

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Un intérêt marqué pour les marchés prédictifs

Toutefois, le PDG de Goldman Sachs ne semble pas se limiter aux sujets classiques de la tokenisation et des stablecoins. En effet, il annonce également avoir « personnellement rencontré les deux grandes entreprises de prédiction et leur direction au cours des deux dernières semaines ». Des meetings de plusieurs heures visiblement destinés à « en savoir plus à ce sujet ».

Le but de ces rencontres au sommet : déterminer de quelle manière et à quel moment ces marchés prédictifs peuvent « faire émerger des opportunités croisées pour nos entreprises ». Une interrogation sur laquelle David Solomon se dit « tout particulièrement concentré ».

🗞️ La banque Goldman Sachs se prépare-t-elle à révolutionner le marché des ETF crypto ?

Malgré tout, le PDG de Goldman Sachs ne veut pas céder à l'emballement. Car même s'il estime qu'il y a « de nombreuses raisons d'être enthousiaste et intéressé par tout cela, le rythme du changement n'est peut-être pas aussi rapide et aussi immédiat que certains experts le prétendent ».

Une retenue qui peut déjà apparaître comme une avancée importante, compte tenu de la méfiance exprimée lors de sa lettre annuelle aux actionnaires pour l’année 2024. D'autant plus avec l'affirmation de David Solomon sur le caractère jugé « important » de ces innovations, et l'attention qui leur est désormais consacrée.

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en janvier*

Source : Goldman Sachs

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.