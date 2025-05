Cryptomonnaies : Découvrez le Top des levées de fonds du mois d'avril 2025

Chaque mois, de nombreuses entreprises, naissantes ou déjà bien établies de l'écosystème crypto, parviennent à attirer l'intérêt des investisseurs et à obtenir des financements. Le mois d'avril 2025 n'a pas dérogé à la règle, puisque plus de 3,77 milliards de dollars ont été levés par des entreprises à fort potentiel, dont plus de 2,68 milliards ont été récoltés par seulement 6 d'entre elles.