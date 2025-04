Ce spécialiste de la tokenisation lance le S&P 500 de la crypto

Après le succès du fonds BUILD en partenariat avec BlackRock, Securitize s’associe désormais à Mantle pour lancer le S&P 500 de la crypto. Lumière sur ce nouveau fonds tokenisé, qui ambitionne de devenir le baromètre de l’écosystème.

Securitize et Mantle lance le fonds crypto MI40

En matière de tokenisation, Securitize fait de plus en plus parler d’elle, en particulier pour son implication dans le fonds BUIDL de BlackRock. Jeudi, l’entreprise a dévoilé sa dernière nouveauté en partenariat avec Mantle : le Mantle Index Four (MI4).

Comme son nom peut le suggérer, ce nouveau véhicule d’investissement concentre son exposition sur Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), ainsi que des stablecoins. Ainsi, son ambition n’est ni plus ni moins que de devenir le S&P 500 de la crypto, comme le rapporte Timothy Chen, le responsable mondial de la stratégie de Mantle :

Le MI4 et les futurs produits associés deviendront de facto le SPX ou le S&P 500 de la crypto.

Côté technique, notons que le MI4 n’investit pas nécessairement sur les véritables tokens natifs, mais parfois sur des dérivés, et ce, dans le but de maximiser les performances. Par exemple, une partie des ETH est en réalité du mETH de Mantle, afin d’intégrer des revenus de staking, au même titre qu’une partie du SOL prend la forme de bbSOL de Bybit. Pour les stablecoins, de l’USDe d’Ethena est également utilisé.

Au-delà des seules variations de prix, l’idée est donc d’optimiser les rendements, en mettant à profit des outils de finance décentralisée (DeFi). Par ailleurs, le fonds bénéficie d’une pondération par capitalisation et fait l’objet d’un rééquilibrage trimestriel.

Pour le moment, MI4 est ainsi composé à 50 % de BTC, 28 % d’ETH, 7 % de SOL et 15 % de stablecoins.

Pour Carlos Domingo, le cofondateur et PDG de Securitize, cette nouveauté devrait permettre l’émergence de nouvelles stratégies DeFi :

Grâce à la plateforme Securitize, les investisseurs auront accès à des liquidités disponibles en temps réel, ainsi qu’à une interopérabilité transparente avec la DeFi et pourront utiliser des parts de fonds comme garantie on-chain. Ce niveau de flexibilité, combiné à des rendements attractifs et à une structure de qualité institutionnelle, crée un produit qui reflète le meilleur de la finance traditionnelle tout en exploitant tout le potentiel des titres tokenisés.

Toutefois, ce fonds s’adresse à une catégorie d’investisseurs relativement qualifiés, puisqu’un ticket minimum de 100 000 dollars est nécessaire pour investir. En outre, Mantle a engagé 400 millions de dollars pour le lancement.

Tandis que les fonds tokenisés prennent de plus en plus d’ampleur, leur évolution devra être suivie de près, et il sera intéressant de voir dans quelle mesure ils parviendront à se faire une place dans le paysage financier.

Source : Securitize

