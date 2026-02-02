BitMine affiche 7 milliards de dollars de pertes - L'un des pires investissements de l'histoire ?

La société leader des Ethereum Treasuries, BitMine, serait-elle en train de devenir l’un des pires investissements de l’histoire ? Ses pertes latentes actuellement estimées à 7 milliards de dollars soulèvent sérieusement la question. On fait le point…

le 2 février 2026 à 12:00.

3 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

BitMine : 7 milliards de dollars de pertes pour le leader des Ethereum Treasuries

La baisse importante et généralisée du marché crypto ne fait clairement pas les affaires des Digital Asset Treasuries (DAT), ces entreprises cotées en bourse souvent moribondes en quête d'une visibilité augmentée à l'aide d'une accumulation de cryptomonnaies, initialement orientée vers le Bitcoin.

Une course au sein de laquelle le petit mineur de BTC, BitMine, va prendre une direction pour le moins inattendue en juin dernier : devenir le plus important détenteur d'ETH au monde. Et pourquoi pas l'une des entreprises les plus rentables des États-Unis, à l'aide de son option de staking intégrée.

✍️ Liste des Ethereum Treasury Companies : ces entreprises cotées qui accumulent des ETH

En quelques mois seulement, cet objectif d'accumulation est devenu réalité, avec un portefeuille désormais composé de plus de 4,2 millions d'Ethers, équivalent à 3,5 % de la quantité d'ETH en circulation.

Par contre, la situation apparaît comme plus compliquée du côté de ses espoirs de rentabilité, avec une baisse du marché à l'origine de pertes latentes estimées à presque 7 milliards de dollars au total.

BitMine affiche des pertes importantes sur ses avoirs en ETH

BitMine affiche des pertes importantes sur ses avoirs en ETH

 

Un problème d'autant plus gênant, que le PDG de BitMine n'a pas cessé de vendre le potentiel haussier de l'ETH au cours des derniers mois de 2025, au point d'estimer qu'il pourrait atteindre sans problème le niveau des 9 000 dollars en janvier... soit 4x plus que son cours actuel.

De quoi s'interroger sur la capacité de résistance de ce modèle économique en période d'effondrement du marché.

Tom Lee orchestre-t-il la plus grosse perte de l'histoire de l'investissement ?

Le problème de BitMine réside bien plus dans le positionnement de Tom Lee - optimiste au point d'en devenir ridicule - que dans la réalité du marché. En effet, les pertes de l'entreprise restent pour le moment théoriques, malgré une baisse du cours de son action (pour le coup tout à fait réelle) de plus de 80 % depuis son sommet du 3 juillet dernier.

De quoi échauffer les esprits, au point de pousser le détenteur du compte X Anselm à affirmer à ses 790 000 followers que « Tom Lee est sur le point de battre le record de la plus grosse perte d’investissement de l’histoire de l’humanité », en comparaison d'autres fiascos financiers historiques mentionnés comme exemple sur la page Wikipédia intitulée : « Liste des pertes de trading ».

🗞️ Un Bitcoin qui passe de 200 000 à seulement 60 000 dollars en janvier — Les prévisions de Tom Lee s'effondrent

BitMine : l'une des plus grosses pertes de l'histoire ?

BitMine : l'une des plus grosses pertes de l'histoire ?

 

Tom Lee promet de rendre BitMine ultra-rentable grâce aux rendements générés avec son activité de staking. Peut-on encore se fier à ses ambitions démesurées ?

Sources : Dropstab, Anselm

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

589 articles

Tous ses articles

