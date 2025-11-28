ETH à 9 000 dollars en janvier ? BitMine y croit et continue l'accumulation

L’Ether pourrait-il tripler son prix d’ici à janvier ? La société de trésorerie ETH BitMine y croit : elle vient d’acheter 44 millions de dollars de cryptomonnaie et réitère ses prédictions.

le 28 novembre 2025 à 10:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

ETH à 9 000 dollars en janvier ? BitMine y croit et continue l'accumulation
Test logo

Ethereum

3053.0$

Notre fiche

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Bitpanda

Bitmine estime que l'ETH pourrait atteindre 9 000 dollars prochainement

Le PDG de BitMine exprimait cette semaine sa confiance dans l'Ether (ETH). Interrogé par le podcast Wealthion, il estimait que le cours de l'ETH pourrait atteindre entre 7 000 et 9 000 dollars d'ici à janvier 2026.

BitMine joint la parole aux actes, puisque l'entreprise vient de signer un achat de 44 millions d'ETH, selon les données surveillées par Lookonchain. 4 jours plus tôt, l'entreprise avait conclut un achat de 200 millions de dollars. BitMine est à ce stade la plus grande société de trésorerie en ETH du monde.

💡 Notre guide des meilleures plateformes pour acheter de l'Ether (ETH)

Selon Tom Lee, Ethereum est une des rares blockchains "réellement neutres". Il estime donc qu'elle a la faveur de Wall Street et des investisseurs institutionnels.

Il y a 4 jours, BitMine annonçait qu'elle détenait désormais 3,63 millions de tokens d'ETH. Au total, ses avoirs en crypto et espèces dépassent 11,2 milliards de dollars. Cela correspond à 3% de l'approvisionnement en ETH - son but étant d'en obtenir 5%.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

L'ETH a retrouvé le seuil des 3 000 dollars

Si Tom Lee se montre particulièrement optimiste, les mouvements récents de l'ETH invitent cependant à la prudence. La seconde plus grande cryptomonnaie a connu une forte chute ces dernières semaines. Elle a retrouvé le seuil des 3 000 dollars depuis hier, dans un marché qui a repris des couleurs.

Nous sommes cependant loin d'avoir rebasculé dans l'euphorie qui avait porté le cours de l'ETH jusqu'à 5 000 dollars il y a 3 mois. A ce stade, il n'y a pas de signal concret que l'Ether ait le carburant pour tripler ou même doubler son prix dans les prochaines semaines.

🌐 Dans l'actualité - Le leader des Ethereum Treasuries BitMine va verser des dividendes à ses actionnaires

Il faut aussi noter que si BitMine se porte bien, ce n'est pas le cas de toutes les Ethereum Treasury Companies. FG Nexus a ainsi récemment commencé à vendre ses ETH, parmi d'autres entreprises qui ont montré des difficultés. La prudence reste donc de mise.

Rejoindre Cryptoast Academy avec 80 % de réduction sur l'abonnement annuel
Publicité

Source : Wealthion, Lookonchain

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3794 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Ethereum

Voir plus
Tout voir
Test logo

ETH

Ethereum

0.82%

3053.01$

Notre fiche explicative sur

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Bitcoin : ce que je sais du marché baissier cyclique

Bitcoin : ce que je sais du marché baissier cyclique

 Le chiffrement du Bitcoin inquiète le CEO de VanEck : direction ZCash ?

Le chiffrement du Bitcoin inquiète le CEO de VanEck : direction ZCash ?

 Bitcoin (BTC) va atteindre 75 000 dollars et continuer sa chute, selon cette firme d'analyses

Bitcoin (BTC) va atteindre 75 000 dollars et continuer sa chute, selon cette firme d'analyses

 Éric Larchevêque dévoile sa Bitcoin Treasury Company en collaboration avec Tony Parker et Nathan Benchimol

Éric Larchevêque dévoile sa Bitcoin Treasury Company en collaboration avec Tony Parker et Nathan Benchimol