ETH à 9 000 dollars en janvier ? BitMine y croit et continue l'accumulation

L’Ether pourrait-il tripler son prix d’ici à janvier ? La société de trésorerie ETH BitMine y croit : elle vient d’acheter 44 millions de dollars de cryptomonnaie et réitère ses prédictions.

Bitmine estime que l'ETH pourrait atteindre 9 000 dollars prochainement

Le PDG de BitMine exprimait cette semaine sa confiance dans l'Ether (ETH). Interrogé par le podcast Wealthion, il estimait que le cours de l'ETH pourrait atteindre entre 7 000 et 9 000 dollars d'ici à janvier 2026.

BitMine joint la parole aux actes, puisque l'entreprise vient de signer un achat de 44 millions d'ETH, selon les données surveillées par Lookonchain. 4 jours plus tôt, l'entreprise avait conclut un achat de 200 millions de dollars. BitMine est à ce stade la plus grande société de trésorerie en ETH du monde.

Selon Tom Lee, Ethereum est une des rares blockchains "réellement neutres". Il estime donc qu'elle a la faveur de Wall Street et des investisseurs institutionnels.

Il y a 4 jours, BitMine annonçait qu'elle détenait désormais 3,63 millions de tokens d'ETH. Au total, ses avoirs en crypto et espèces dépassent 11,2 milliards de dollars. Cela correspond à 3% de l'approvisionnement en ETH - son but étant d'en obtenir 5%.

L'ETH a retrouvé le seuil des 3 000 dollars

Si Tom Lee se montre particulièrement optimiste, les mouvements récents de l'ETH invitent cependant à la prudence. La seconde plus grande cryptomonnaie a connu une forte chute ces dernières semaines. Elle a retrouvé le seuil des 3 000 dollars depuis hier, dans un marché qui a repris des couleurs.

Nous sommes cependant loin d'avoir rebasculé dans l'euphorie qui avait porté le cours de l'ETH jusqu'à 5 000 dollars il y a 3 mois. A ce stade, il n'y a pas de signal concret que l'Ether ait le carburant pour tripler ou même doubler son prix dans les prochaines semaines.

🌐 Dans l'actualité - Le leader des Ethereum Treasuries BitMine va verser des dividendes à ses actionnaires

Il faut aussi noter que si BitMine se porte bien, ce n'est pas le cas de toutes les Ethereum Treasury Companies. FG Nexus a ainsi récemment commencé à vendre ses ETH, parmi d'autres entreprises qui ont montré des difficultés. La prudence reste donc de mise.

Source : Wealthion, Lookonchain

