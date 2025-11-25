Le leader des Ethereum Treasuries BitMine va verser des dividendes à ses actionnaires

En cette fin d’année, le secteur des Digital Asset Treasuries (DAT) a remplacé l’euphorie initiale par une certaine résignation face à des résultats plus que mitigés. Malgré tout, le leader des trésoreries Ethereum, Bitmine, vient d’annoncer le versement de dividendes à ses actionnaires.

Bitmine annonce le versement de dividendes

Avec le recul offert par les derniers mois de l'année, 2025 pourrait se résumer à une série de pump and dump opérés par les nombreuses sociétés cotées en bourse devenues des Digital Asset Treasuries (DAT). Une manière d'offrir une renaissance boursière explosive — mais visiblement peu durable — à des actions moribondes grâce à la détention stratégique de cryptomonnaies.

En effet, les fortes hausses enclenchées par ces annonces officielles laissent désormais place à des reculs tout aussi importants, au point d'effacer presque totalement dans certains cas les performances annuelles associées à ce nouveau modèle économique d'entreprise.

Un paysage au sein duquel se distinguent certains mastodontes, comme l'emblématique Strategy pour le Bitcoin et, toutes proportions gardées, la société Bitmine pour Ethereum. En effet, cette dernière détient plus de 3,6 millions d'Ethers, estimés à 10,5 milliards de dollars au cours de l'ETH actuel.

Top 5 des Ethereum Treasuries actuelles

Une position qui semble permettre à son PDG, Tom Lee, de rester confiant, malgré un marché crypto qui « continue de souffrir en raison de la baisse de la liquidité et du fonctionnement du marché depuis le 10 octobre ». Et pour cause, il vient d'annoncer le versement programmé de dividendes aux détenteurs d'actions BMNR.

BitMine continue d’exécuter sa stratégie au plus haut niveau. La société est bien positionnée pour 2026 et nous avons hâte de démarrer le staking d'ETH avec notre MAVAN, ou Made in America Validator Network, au début de l’année prochaine. Tom Lee

Un jackpot de... 0,01 dollar par action

Selon le bilan officiel déposé par l'entreprise, Bitmine aurait enregistré un résultat net pour l’exercice fiscal 2025 estimé à un peu plus de 328 millions de dollars. De ce fait, elle annonce un BPA (bénéfice par action) pleinement dilué sur cette période de 13,39 dollars par action.

Une situation qui permet à Bitmine de se présenter comme « la première grande société crypto à déclarer un dividende annuel » du fait de son engagement pour « créer de la valeur pour les actionnaires ». Un bien beau discours qui cache une réalité plus triviale, puisque le dividende versé implique la somme de... 0,01 dollar par action.

Pour se faire une idée plus concrète, un actionnaire de Bitmine qui détiendrait un portefeuille de 1 000 actions BMNR, actuellement estimé à un peu plus de 31 000 dollars, va recevoir un versement de tout juste 10 dollars de dividendes. Espérons juste qu'il n'a pas acheté ses actions lors du sommet du 3 juillet dernier à 135 dollars, sinon il ne risque pas de compenser sa perte de 104 000 dollars.

Cette annonce de Bitmine s'accompagne de la mise en lumière de son programme de staking d'ETH nommé MAVAN, pour Made in America Validator Network, avec des tests actuellement menés auprès de plusieurs partenaires pilotes.

Mais également de la promesse faite par son PDG, Tom Lee, de voir le prix des cryptomonnaies se redresser rapidement sur le modèle du « choc de liquidité post-FTX de 2022 qui a mis huit semaines à se résorber ».

Source : Bitmine

